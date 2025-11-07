Trump dao Mađarskoj zeleno svjetlo za kupnju ruske nafte dok kritizira ostale europske zemlje

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti dopuštanje mađarskom premijeru Viktoru Orbánu da kupuje rusku naftu, kao iznimku od sankcija namijenjenih pomoći u završetku rata u Ukrajini. Govoreći u petak tijekom Orbanova posjeta Bijeloj kući, Trump je rekao da bi se moglo napraviti izuzeće jer je "vrlo teško za njega da nabavi naftu i plin iz drugih područja". Komentari dolaze nakon što je Amerika prošlog mjeseca praktički stavila na crnu listu dvije najveće ruske naftne kompanije, prijeteći sankcijama svima koji od njih kupuju. Nakon sastanka, mađarski ministar vanjskih poslova napisao je na X-u da je SAD Budimpešti dao "potpuno i neograničeno izuzeće od sankcija na naftu i plin". Trump je dodao da Mađarska ima jedinstvene logističke izazove, uključujući pristup moru koje bi se moglo koristiti za bušenje nafte, ali da je "vrlo uznemiren" zbog drugih europskih zemalja koje, kako je rekao, i dalje kupuju ruske sirovine unatoč tome što imaju izlaz na more, piše BBC.

Orbán, koji je jedan od Trumpovih najbližih saveznika u Europi i koji se dugo opirao naporima EU-a da pritisne Moskvu zbog Ukrajine, branio je svoje energetske veze s Rusijom, tvrdeći u petak da cjevovodi nisu "ideološki" ni "politički", već "fizička realnost" zbog nedostatka luka. On koristi snažnu ovisnost svoje zemlje o ruskoj nafti i plinu kako bi održao dobre odnose s Moskvom, ali i kao platformu na kojoj se nada pobijediti na izborima idućeg travnja u Mađarskoj. Obećao je biračima "jeftinu rusku energiju". Trump i Orban također su u petak razgovarali o ratu u Ukrajini uključujući mogućnost održavanja pregovora s Putinom. Bio je to njihov prvi formalni razgovor od Trumpovog povratka na vlast. "On razumije Putina i vrlo ga dobro poznaje... Mislim da Viktor osjeća da ćemo taj rat završiti u ne tako dalekoj budućnosti", rekao je Trump.

Orbán je, s druge strane, rekao da samo njihove dvije zemlje doista žele mir u Ukrajini. "Sve ostali vlade preferiraju nastavak rata jer mnogi misle da Ukrajina može pobijediti na fronti, što je pogrešno shvaćanje situacije". Trump ga je upitao: "Dakle, vi biste rekli da Ukrajina ne može pobijediti u tom ratu?" Na što je Orban odgovorio: "Znate, čudo se može dogoditi". Osim pitanja sankcija na naftu i plin, mađarska izvozno orijentirana automobilistička industrija pogođena je Trumpovim tarifama na europske proizvode, što dodatno opterećuje ionako slabu ekonomiju. Unatoč čestim sukobima s čelnicima EU-a oko migracija, demokracije i vladavine prava, Trump je Europi savjetovao da "vrlo, vrlo snažno poštuje ovog lidera jer je bio u pravu glede imigracije".