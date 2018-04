Trump: Odnosi s Rusijom gori su i od vremena hladnog rata!

Američki predsjednik Donald Trump, poznat po svojim objavama na Twitteru, ni ovaj put nije ostao hladan na prijetnje koje su stigle iz Libanona od ruskog veleposlanika Aleksandera Zasipkina.

Zasipkin je rekao kako će "Rusi srušiti svaku američku raketu ispaljenu prema Siriji", a Trump je putem Twittera poručio: "Rusija obećava da će srušiti svaku raketu ispaljenu na Siriju. Pripremite se, jer one dolaze, lijepe i nove i 'pametne'! Ne biste trebali biti partneri "sa životinjom" koja svoj narod ubija plinom i pri tome uživa!"

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Uz poruku da stižu nove rakete prema Siriji, Trump je poručio i kako odnosi između SAD-a i Rusije nikad nisu bili lošiji, čak ni za vrijeme hladnog rata.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?