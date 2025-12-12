Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
DOKUMENTARNI FILM 'IZA JEDNOG OSMIJEHA'

Put jednog dječaka: Khaled je jedan od rijetkih koji se spasio od strašnog rata i u Hrvatskoj pronašao privremeni dom

Autor
Hassan Haidar Diab
12.12.2025.
u 21:38

Želim da ljudi uoče koliko je jednostavnije voljeti nego mrziti. Vjerujem da ova priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim, kaže autorica koja je i sama volntirala s izbjeglicama

Višestruko nagrađivani dokumentarni film "Iza jednog osmijeha" ("Behind One Smile"), hrvatske autorice, redateljice i producentice Ene-Sanan Hdagha, donosi dirljivu i inspirativnu priču četrnaestogodišnjeg dječaka, koji je bez pratnje proputovao balkanskom izbjegličkom rutom. Kroz njegov iskren i optimističan pogled film istražuje teme humanosti, empatije, ljubavi, zajedništva i snage obitelji, podsjećajući gledatelje na važnost tolerancije i podrške najranjivijim skupinama. Film je nakon svjetske premijere u Egiptu i europske premijere u Španjolskoj osvojio srca publike i žirija, te dobio dvije prestižne nagrade na 41. Alexandria Mediterranean Countries Film Festivalu: Special Jury Award i Best Debut Award. Žiri je jednoglasno istaknuo iznimnu umjetničku kvalitetu i viziju režije Ene-Sanan Hdagha, originalnu glazbu Tomislava Petrčića te dizajn zvuka Daria Domitrovića. "Iza jednog osmijeha" nastao je u hrvatskoj produkciji Ene-Sanan Hdagha, u suradnji s producenticom Jasminom Hdagha (Jim Kaufman Productions iz Los Angelesa) i producentom Dariom Domitrovićem (Embrio Production, Zagreb), uz koprodukcijsko sudjelovanje Dalije Alić i Damira Terešaka (Maxima film, Zagreb). Nacionalna premijera bit će održana 13. prosinca u Cineplexxu Zagreb, gdje će domaća publika moći doživjeti poetičan i slojevit prikaz jedne sudbine i primiti snažnu poruku o ljudskosti i nadi u bolje sutra.

Ključne riječi
dokumentarni film film rat Izbjeglica nagrada Ena-Sanan Hdagha

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!