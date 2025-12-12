Put jednog dječaka: Khaled je jedan od rijetkih koji se spasio od strašnog rata i u Hrvatskoj pronašao privremeni dom

Višestruko nagrađivani dokumentarni film "Iza jednog osmijeha" ("Behind One Smile"), hrvatske autorice, redateljice i producentice Ene-Sanan Hdagha, donosi dirljivu i inspirativnu priču četrnaestogodišnjeg dječaka, koji je bez pratnje proputovao balkanskom izbjegličkom rutom. Kroz njegov iskren i optimističan pogled film istražuje teme humanosti, empatije, ljubavi, zajedništva i snage obitelji, podsjećajući gledatelje na važnost tolerancije i podrške najranjivijim skupinama. Film je nakon svjetske premijere u Egiptu i europske premijere u Španjolskoj osvojio srca publike i žirija, te dobio dvije prestižne nagrade na 41. Alexandria Mediterranean Countries Film Festivalu: Special Jury Award i Best Debut Award. Žiri je jednoglasno istaknuo iznimnu umjetničku kvalitetu i viziju režije Ene-Sanan Hdagha, originalnu glazbu Tomislava Petrčića te dizajn zvuka Daria Domitrovića. "Iza jednog osmijeha" nastao je u hrvatskoj produkciji Ene-Sanan Hdagha, u suradnji s producenticom Jasminom Hdagha (Jim Kaufman Productions iz Los Angelesa) i producentom Dariom Domitrovićem (Embrio Production, Zagreb), uz koprodukcijsko sudjelovanje Dalije Alić i Damira Terešaka (Maxima film, Zagreb). Nacionalna premijera bit će održana 13. prosinca u Cineplexxu Zagreb, gdje će domaća publika moći doživjeti poetičan i slojevit prikaz jedne sudbine i primiti snažnu poruku o ljudskosti i nadi u bolje sutra.