Trump ima većinu za imenovanje sutkinje, a nakon čega bi Vrhovni sud mogao ukinuti pravo na pobačaj

Samo preko nas mrtvih. Doslovno. Ove dvije rečenice koje je na Twitteru napisao američki autor Reza Aslan o najavi republikanaca da će samo nešto više od mjesec dana uoči izbora odabrati novog suca Vrhovnog suda nakon što je prošlog petka preminula sutkinja Ruth Bader Ginsburg dobro simboliziraju koliku ljutnju osjećaju lijevi politički komentatori i političari.

No, predsjednik Donald Trump nastavio je s provedbom zacrtanog cilja, a prekjučer navečer postalo je jasno, nakon što se senator i bivši kandidat za predsjednika Mitt Romney složio tim s planom, da će u Senatu republikanci gotovo sigurno imati dovoljnu većinu za izbor novog suca.

‘Ubacit ćemo svoje suce’

Republikanci žele do predsjedničkih izbora, koji se održavaju 3. studenog, u tom tijelu od devetero sudaca imati dovoljnu većinu da presudno utječu na najvažnija politička pitanja u sljedećim desetljećima. Trump je rekao da će u subotu javnosti predstaviti ime sutkinje (rekao je već prije da će to biti žena) koju će nominirati. Nakon što je Ginsburg preminula prošlog petka, ispražnjeno mjesto na Vrhovnom sudu odmah je došlo u središte predsjedničke kampanje Trumpa i njegova izazivača Joea Bidena.

Lider republikanske većine u Senatu, tijelu koje potvrđuje suca kojeg je predsjednik nominirao, Mitch McConnell odmah je rekao da će republikanci imenovati novog suca prije izbora u studenom. Demokrati su se pobunili zbog toga što su republikanci 2016. blokirali imenovanje suca bivšem predsjedniku Baracku Obami s obrazloženjem da je “premalo ostalo do izbora”. Republikanci su to tvrdili iako je tada mjesto ostalo ispražnjeno osam mjeseci prije izbora, nakon smrti suca Antonina Scalije, dok je sada do novog glasanja ostalo 40-ak dana.

Dvoje republikanskih senatora svrstalo se uz demokrate, ali nakon Romneyeve potvrde da podržava plan Trumpa, s kojim je inače u vrlo lošim odnosima, promatrači su se složili da će republikanci imati većinu te bi na kraju mogli ostvariti svoje kontroverzan plan. Demokrati su zauzvrat svojim suparnicima priprijetili da će, kad oni dođu na vlast, potpuno promijeniti strukturu Vrhovnog suda te će, kako se to u SAD-u kaže, “napuniti” sud novim, liberalnim sucima. Danas sud ima devet članova, ali u ustavu zemlje nije propisano koliko točno ih mora imati, te su, kako je to rekao lider demokrata u Senatu Chuck Schumer, “sve opcije otvorene”. Neki su se demokrati već založili za povećanje broja članova suda, no, ne i Biden, a sve bi nove, odmah po dolasku na vlast, imenovali demokrati. Republikanski komentatori te prijetnje koriste kao dokaz “protuustavnog djelovanja” svojih suparnika.

Roe protiv Wadea upitan

Dvije su najveće favoritkinje za novu sutkinju, Amy Coney Barrett i Barbara Lagoa, a posebno se često navodi ime Barrett, konzervativne sutkinje koja bi, tvrde neki analitičari, bila zainteresirana za ograničavanje prava na pobačaj. Neki smatraju da bi sud mogao preokrenuti poznatu presudu Roe protiv Wadea iz 1973. koja je ženama omogućila pravo na pobačaj ili pak bi implementacijom drugih ograničenja mogli smanjiti dostupnost tog zahvata koji mnogi konzervativci, uključujući i senatore, žestoko kritiziraju. I neki drugi zakoni, poput ograničavanja nošenja oružja te zakona o klimatskoj i zdravstvenoj zaštiti, koji su često u sukobu s principima slobodnog poduzetništva, mogli bi postati upitni.