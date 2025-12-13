Trovanje hranom eksplodiralo u Europi: Objavljen i popis proizvoda iz kojih prijeti opasnost

Slučajevi ozbiljnog trovanja hranom povezani s bakterijom Listeria porasli su u Europi prošle godine, vjerojatno zbog promjena u prehrani i starenja stanovništva, upozorile su zdravstvene vlasti. Prema novom izvješću Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u 2024. godini potvrđeno je više od 3000 infekcija Listeriom, od kojih je oko 70 posto trebalo bolničku skrb, a jedna od 12 osoba je umrla. Listerija je vrsta bakterije koja uspijeva u vlažnim, hladnim okruženjima i teško ju je uništiti čak i agresivnim naporima dezinfekcije. Infekcije, često putem hrane, rijetke su, ali mogu biti smrtonosne. Izvješće je pokazalo da do 3 posto hrane gotove za jelo ima razinu kontaminacije listerijom iznad granica sigurnosti hrane EU-a. Fermentirane kobasice najčešće su kontaminirani proizvod. "Iako je kontaminacija rijetka, Listeria može uzrokovati tešku bolest, što je čini jednom od najozbiljnijih prijetnji koje se prenose hranom i koje pratimo", rekao je Ole Heuer, koji vodi rad ECDC-a. Izvješće je pratilo infekcije bakterijama Listeria, Salmonella, Campylobacter, E. coli koja proizvodi Shiga toksin (STEC) i drugim bakterijama diljem Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i osam drugih zemalja izvan EU.

Prema izvješću, u 2024. godini zabilježeno je 6558 epidemija zaraze uzrokovane hranom, što je porast od 14,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uzlazni trend infekcija koje se prenose hranom vjerojatno je posljedica kombinacije čimbenika, navodi se u izvješću, uključujući promjene prehrambenih navika i to na primjer, više gotovih obroka, nehigijenske prakse rukovanja hranom i starenje stanovništva koje je osjetljivije na bolesti. U 2024. godini povrće i drugi proizvodi koji nisu životinjskog podrijetla povezani su s najvećim brojem smrtnih slučajeva u epidemijama trovanja hranom, s jakim dokazima o njihovom podrijetlu. No, salmonela je bila odgovorna za većinu epidemija u više zemalja općenito, a jaja i proizvodi od jaja bili su ključni uzročnici, piše Euronews.

Agencije EU-a izjavile su da je u posljednjem desetljeću došlo do "značajnog porasta" infekcija salmonelom na peradarskim farmama te da mnoge zemlje EU-a ne čine dovoljno u borbi protiv njih. "Ove godine značajan broj zemalja EU nije ispunio sve ciljeve za smanjenje salmonele kod peradi, a samo 14 država članica postiglo je potpunu usklađenost", rekao je u izjavi Frank Verdonck, voditelj odjela za biološke opasnosti te zdravlje i dobrobit životinja pri EFSA-i. Agencije su rekle da ljudi mogu poduzeti korake kako bi se zaštitili od infekcija koje se prenose hranom, uključujući održavanje hladnjaka na temperaturi od 5°C ili nižoj, konzumiranje gotovih obroka prije isteka roka trajanja, temeljito kuhanje mesa, odvojeno kuhanu i sirovu hranu te pranje ruku, kuhinjskog pribora i površina nakon rukovanja sirovom hranom. Također su rekli da bi 'ranjive skupine', uključujući starije odrasle osobe, trudnice i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom trebale 'izbjegavati konzumiranje visokorizične hrane' poput gotovih jela, nepasteriziranog mlijeka i mekog nepasteriziranog sira.