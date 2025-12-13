Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
UPOZORENJE STRUČNJAKA

Trovanje hranom eksplodiralo u Europi: Objavljen i popis proizvoda iz kojih prijeti opasnost

hrana
Pixabay/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.12.2025.
u 18:27

Prema izvješću, u 2024. godini zabilježeno je 6558 epidemija zaraze uzrokovane hranom, što je porast od 14,5 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Slučajevi ozbiljnog trovanja hranom povezani s bakterijom Listeria porasli su u Europi prošle godine, vjerojatno zbog promjena u prehrani i starenja stanovništva, upozorile su zdravstvene vlasti. Prema novom izvješću Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) u 2024. godini potvrđeno je više od 3000 infekcija Listeriom, od kojih je oko 70 posto trebalo bolničku skrb, a jedna od 12 osoba je umrla. Listerija je vrsta bakterije koja uspijeva u vlažnim, hladnim okruženjima i teško ju je uništiti čak i agresivnim naporima dezinfekcije. Infekcije, često putem hrane, rijetke su, ali mogu biti smrtonosne. Izvješće je pokazalo da do 3 posto hrane gotove za jelo ima razinu kontaminacije listerijom iznad granica sigurnosti hrane EU-a. Fermentirane kobasice najčešće su kontaminirani proizvod. "Iako je kontaminacija rijetka, Listeria može uzrokovati tešku bolest, što je čini jednom od najozbiljnijih prijetnji koje se prenose hranom i koje pratimo", rekao je Ole Heuer, koji vodi rad ECDC-a. Izvješće je pratilo infekcije bakterijama Listeria, Salmonella, Campylobacter, E. coli koja proizvodi Shiga toksin (STEC) i drugim bakterijama diljem Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i osam drugih zemalja izvan EU.

Prema izvješću, u 2024. godini zabilježeno je 6558 epidemija zaraze uzrokovane hranom, što je porast od 14,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Uzlazni trend infekcija koje se prenose hranom vjerojatno je posljedica kombinacije čimbenika, navodi se u izvješću, uključujući promjene prehrambenih navika i to na primjer, više gotovih obroka, nehigijenske prakse rukovanja hranom i starenje stanovništva koje je osjetljivije na bolesti. U 2024. godini povrće i drugi proizvodi koji nisu životinjskog podrijetla povezani su s najvećim brojem smrtnih slučajeva u epidemijama trovanja hranom, s jakim dokazima o njihovom podrijetlu. No, salmonela je bila odgovorna za većinu epidemija u više zemalja općenito, a jaja i proizvodi od jaja bili su ključni uzročnici, piše Euronews.

Agencije EU-a izjavile su da je u posljednjem desetljeću došlo do "značajnog porasta" infekcija salmonelom na peradarskim farmama te da mnoge zemlje EU-a ne čine dovoljno u borbi protiv njih. "Ove godine značajan broj zemalja EU nije ispunio sve ciljeve za smanjenje salmonele kod peradi, a samo 14 država članica postiglo je potpunu usklađenost", rekao je u izjavi Frank Verdonck, voditelj odjela za biološke opasnosti te zdravlje i dobrobit životinja pri EFSA-i. Agencije su rekle da ljudi mogu poduzeti korake kako bi se zaštitili od infekcija koje se prenose hranom, uključujući održavanje hladnjaka na temperaturi od 5°C ili nižoj, konzumiranje gotovih obroka prije isteka roka trajanja, temeljito kuhanje mesa, odvojeno kuhanu i sirovu hranu te pranje ruku, kuhinjskog pribora i površina nakon rukovanja sirovom hranom. Također su rekli da bi 'ranjive skupine', uključujući starije odrasle osobe, trudnice i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom trebale 'izbjegavati konzumiranje visokorizične hrane' poput gotovih jela, nepasteriziranog mlijeka i mekog nepasteriziranog sira.

Suđe vam je nakon pranja i dalje prljavo? Stručnjak otkriva ključne pogreške pri punjenju perilice
Ključne riječi
trovanje hranom Europa listeria salmonela hrana

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!