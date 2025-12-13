U obrani države, pa i Izraela, tri su načela: nužnost, proporcionalna sila i nema napada na civile

Andrew Tucker međunarodni je pravnik s višedesetljetnim iskustvom rada u Europi i Australiji. Iz komercijalnog prava prije 20-ak godina "migrirao" je u međunarodno, i to u geopolitiku i pravna pitanja Bliskog istoka. Bio je pravni savjetnik vladama, institucijama i akademskoj zajednici, a u analizama povezuje pravo, politiku i globalne sigurnosne izazove. Dio je THINC-a, neprofitne organizacija osnovane 2017. u Haagu, sastavljene od međunarodnih pravnika, stručnjaka i praktičara koji, kako se deklariraju, žele osporiti zloporabu međunarodnog prava protiv Izraela te promovirati primjenu pravnih standarda radi mira i sigurnosti, putem istraživanja, edukacija i zagovaranja. Ekskluzivno za Obzor objašnjava najosjetljivija pravna pitanja o sukobu Izraela i Hamasa.