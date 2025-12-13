Američki general upozorio NATO: Mirovni sporazum s Rusijom mogao bi izazvati napad

Nakon što je anonimni visoki dužnosnik NATO-a u listopadu 2025. upozorio da Rusija 'profesionalno uči lekcije' iz sukoba, jačajući svoju vojsku uz militarizaciju gospodarstva što bi moglo rezultirati 'modernijom i sposobnijom' ruskom vojnom silom nego na početku rata, povećala se zabrinutost Poljske i baltičkih zemalja. Viši urednik Meduze Sam Breazeale razgovarao je s umirovljenim general-pukovnikom Benom Hodgesom, bivšim zapovjednikom američke vojske u Europi, kako bi razjasnio implikacije ovakvog plana na europsku sigurnost. Hodges je izrazio zabrinutost da bi mirovni sporazum koji ograničava ukrajinsku obranu i amnestira ruske ratne zločine povećao vjerojatnost ruske agresije na NATO u sljedećih pet do deset godina. "Najbolji način da se spriječi ruski napad na NATO jest pomoći Ukrajini da porazi Rusiju", rekao je, naglašavajući važnost ekonomske i vojne podrške Kijevu bez izlaganja vojnika NATO-a. Kritizirajući američki plan, Hodges je upozorio da bi njegovo prihvaćanje značilo povjerenje u Putinove namjere i rusko poštivanje sporazuma, što povijest opovrgava. "Sporazum u kojem se Ukrajina ne može pravilno braniti, a Rusi dobiju amnestiju za sve počinjene ratne zločine, jamčio bi da će Rusija napasti europske zemlje u sljedećih nekoliko godina. Dakle, ključ je pravedan, održiv mir u kojem se priznaje ukrajinski suverenitet i gdje Ukrajinci mogu učiniti što god žele kako bi se što više ojačali i odvratili Rusiju od toga da ikada više učini ovo", objasnio je. "Ništa u činjenicama ne podržava ideju da Rusija želi mir", dodao je.

Iako Rusija uči iz rata, Hodges smatra da njezina vojska nije na putu da postane „gigantska i iskusna sila“. Teški gubici, sporo napredovanje, poput jednogodišnje borbe od Avdiivke do Pokrovska, kao i ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu oslabili su Moskvu. Ipak, upozorio je da ruski potencijal ostaje opasan ako Zapad smanji podršku Ukrajini. Hodges je kritizirao NATO-ovu trenutačnu strategiju odvraćanja ruskih hibridnih prijetnji, poput incidenata s dronovima iznad Rumunjske ili balona iz Bjelorusije koji su zatvorili zračnu luku u Vilniusu. Iako operacije poput Baltic Sentry i Eastern Sentry pokazuju napredak, a Savezu nedostaje akcija u nanošenju posljedica Rusiji. "Nismo učinili dovoljno da Rusi prestanu", rekao je, pozivajući na jačanje nadzora i vježbi za borbu protiv dronova i kibernetičkih napada. Također je istaknuo potrebu za ažuriranjem NATO-ove doktrine kako bi se bolje odgovorilo na hibridne prijetnje koje izbjegavaju aktivaciju Članka 5. Predložio je intenzivniji nadzor korištenjem satelita, obavještajnih službi i protuterorističkih operacija za praćenje i uništavanje mreža koje stoje iza sabotaža. Hodges je upozorio da većina aktera u ovim incidentima nisu ruski vojnici, već regrutirani pojedinci motivirani novcem.

Na pitanje što bi se dogodilo u slučaju masovnog napada dronovima s ruskog teritorija, Hodges kaže: "Prije svega, NATO, pojedine nacije i Europska unija moraju jasno reći: 'Rusija je u ratu s nama, čak i ako mi nismo u ratu s njima'. Trenutačni odgovori, poput korištenja F-35 i F-16 za presretanje dronova u Poljskoj, smatra neodrživima. Umjesto toga, predlaže razvoj sustava poput izraelske Željezne kupole, korištenje AI-upravljanih presretačkih dronova i ozbiljne multinacionalne vježbe za simulaciju napada velikih razmjera. "NATO nikada nije proveo ozbiljnu vježbu na ovu temu gdje simuliramo napade na baltičke ili sjevernomorske luke od strane stotina dronova ili nešto slično onome što Ukrajina doživljava svake noći. Situacija u kojoj su vaši senzori i zapovjedni sustav preopterećeni, a imate dovoljno kapaciteta da oborite samo dio. U posljednjih 12 godina nije bilo multinacionalne vježbe raketne i protuzračne obrane na cijelom području operacija gdje biste se morali nositi sa svim tim stvarima. Osim toga, možete biti sigurni da će biti masovnih kibernetičkih napada na sve zapovjedne i kontrolne sustave i električne mreže. Dakle, moramo vježbati suprotstavljanje tome", naglasio je.

Hodges je ponovio svoju izjavu s Varšavskog sigurnosnog foruma da bi, u slučaju ruskog napada na Poljsku, Kalinjingrad bio 'eliminiran u prvim satima' ciljanjem protuzračne obrane, zapovjednih centara i lučkih objekata. "Ono što sam mislio jest da bi u prvim satima bile ciljane i pogođene stvari poput kalinjingradske protuzračne obrane, zapovijedanja i kontrole te lučkih objekata. Ne govorim o slanju trupa. Zapravo, ne bismo trebali. To bi bila politička odluka: budući da je Kalinjingrad ruska oblast, prisustvo vojnika na terenu bio bi drugačiji izračun. To bi također uključivalo rakete Tomahawk dugog dometa ili streljivo dostavljeno iz zraka, te ogromnu zračnu moć koju NATO sada ima diljem Baltičkog mora, posebno zahvaljujući ulasku Švedske i Finske u Savez", kazao je.