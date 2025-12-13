Naši Portali
IZABRAN NOVI PREDSJEDNIK EUROGRUPE

Bivša "crna ovca" duga, Grčka, upravljat će eurom

Autor
Ivica Beti
13.12.2025.
u 15:04

Grčki ministar financija Pierrakakis novi je predsjednik Eurogrupe što je bilo nezamislivo prije samo 10 godina, kada je zemlja bila u vrtlogu financijske krize

Izabran je jednoglasno novi predsjednik Eurogrupe, neformalnog tijela osnovanog 1997. godine kako bi ministri financija 20 država članica eurozone raspravljali o ekonomskim politikama. Dolazi iz zemlje koja je prije desetak godina skoro izbačena iz kruga zemalja koje kao valutu koriste euro, i to zbog financijske krize. Iz Grčke. Ministar gospodarstva i financija Kyriakos Pierrakakis (42) ovih dana prima čestitke. - Danas je dan ponosa za zemlju, za vladu i za sve građane - rekao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis u čestitci Pierrakakisu. Njegov izbor, rekao je Mitsotakis, bio je najsnažnije priznanje pozitivnog smjera u kojem zemlja ide, točno desetljeće otkako se našla na rubu litice, sa zatvorenim bankama i blizu izlaska iz eurozone. Grčka je prije desetak godina bila "crna ovca", a sada se penje prema vrhu najrazvijenijih zemalja kontinenta. - I sve je to zahvaljujući žrtvama naših sunarodnjaka - dodao je Mitsotakis.

Ključne riječi
Bruxelles euro ministarstvo finanacija Kyriakos Pierrakakis Grčka eurogrupa

