Izabran je jednoglasno novi predsjednik Eurogrupe, neformalnog tijela osnovanog 1997. godine kako bi ministri financija 20 država članica eurozone raspravljali o ekonomskim politikama. Dolazi iz zemlje koja je prije desetak godina skoro izbačena iz kruga zemalja koje kao valutu koriste euro, i to zbog financijske krize. Iz Grčke. Ministar gospodarstva i financija Kyriakos Pierrakakis (42) ovih dana prima čestitke. - Danas je dan ponosa za zemlju, za vladu i za sve građane - rekao je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis u čestitci Pierrakakisu. Njegov izbor, rekao je Mitsotakis, bio je najsnažnije priznanje pozitivnog smjera u kojem zemlja ide, točno desetljeće otkako se našla na rubu litice, sa zatvorenim bankama i blizu izlaska iz eurozone. Grčka je prije desetak godina bila "crna ovca", a sada se penje prema vrhu najrazvijenijih zemalja kontinenta. - I sve je to zahvaljujući žrtvama naših sunarodnjaka - dodao je Mitsotakis.
Bivša "crna ovca" duga, Grčka, upravljat će eurom
Grčki ministar financija Pierrakakis novi je predsjednik Eurogrupe što je bilo nezamislivo prije samo 10 godina, kada je zemlja bila u vrtlogu financijske krize
