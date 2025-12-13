Putinov ideolog Karaganov objašnjavao mi je 2016. da velike sile imaju pravo ići silom na Europu, a danas to otvoreno podržava i Trumpov SAD. Opasna vremena

BORISLAV RISTIĆ

Zapad na svaki spor u politici gleda kao na sukob dobra i zla, uvijek uz navijačku atmosferu

Slika u ogledalu Zelenskog su ukrajinski nacionalisti, koji su vođeni idealima. Oni Ukrajinu vide kao mononacionalnu državu, što može biti nerealno i moralno odbojno, ali oni vjeruju da je to interes ukrajinskog naroda