FOTO Tko je zgodna ministrica oko koje se lome koplja: Jednom se našla na udaru zbog šokantne priče o psu

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem suočila se u četvrtak s intenzivnim saslušanjem pred Odborom za domovinsku sigurnost Zastupničkog doma, gdje je energično branila agresivni pristup Trumpove administracije provedbi imigracijskih zakona. U uvodnom govoru na godišnjem saslušanju o prijetnjama, Noem je tvrdila da je politika administracije učinkovita, ističući da je od siječnja 2025. više od 2,5 milijuna ilegalnih migranata napustilo Sjedinjene Države, uključujući 1,9 milijuna koji su se dobrovoljno sami deportirali. "Pod vodstvom predsjednika Trumpa, Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) osigurava naše granice, obnavlja vladavinu prava i štiti domovinu“, rekla je Noem. „Poslali smo jasnu poruku kriminalnim ilegalnim imigrantima: pronaći ćemo vas, uhititi i deportirati.“ Saslušanje, na kojem su svjedočili i operativni direktor FBI-jeva odjela za nacionalnu sigurnost Michael Glasheen te ravnatelj Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Joe Kent, održalo se u osjetljivom trenutku za Noem. Dok predsjednik Trump i dalje izražava povjerenje u nju, pojavile su se špekulacije o njezinoj budućnosti zbog kritika upravljanja financijama DHS-a, uključujući navodno rasipanje sredstava za deportacije i pomoć u katastrofama, piše Politico. Demokrati, predvođeni zastupnikom Bennie Thompsonom iz Mississippija, oštro su kritizirali Noem, optužujući je za nesposobnost, korupciju i kršenje građanskih prava. Thompson je istaknuo nedostatak transparentnosti DHS-a, nazvavši Noem 'najskrivenijom ministricom u povijesti odbora'. Posebno su izazvale kontroverze optužbe da je Noem dodijelila ugovor vrijedan 220 milijuna dolara tvrtki povezanoj sa suprugom glasnogovornice DHS-a Tricie McLaughlin, kao i navodi o nezakonitom postupanju imigracijskih službenika prema neovlaštenim imigrantima i američkim građanima.

Zastupnik Seth Magaziner iz Rhode Islanda iznio je slučaj američkog marinca rođenog u Koreji, koji je deportiran zbog optužbi za posjedovanje droge iz 1990-ih, unatoč služenju u američkoj invaziji na Panamu. S druge strane, republikanski zastupnici, uključujući predsjedatelja odbora Andrewa Garbarina i Tonyja Gonzaleza, izrazili su zadovoljstvo radom DHS-a, hvaleći smanjenje protoka droge i uklanjanje kriminalaca s ulica. Saslušanje je završilo bez konkretnih zaključaka o Noeminoj budućnosti, no rasprava je naglasila duboke podjele između demokrata i republikanaca oko imigracijske politike i upravljanja DHS-om. Dok demokrati zahtijevaju njezinu ostavku, republikanska podrška Noem ostaje čvrsta, barem za sada.

Nadalje, unutarnji sukobi u Trumpovoj administraciji dosegli su novu razinu, a upravo u središtu oluje nalazi se ministrica domovinske sigurnosti. Prema izvorima bliskim administraciji, sve glasnije kritike i kampanja za njezino smjenjivanje potječu od pristaša Toma Homana, Trumpove ključne figure u kampanji masovnih deportacija. Napetosti između Noem i Homana, koje traju mjesecima, dosegle su točku ključanja, dodatno zakomplicirane osobnim kontroverzama i optužbama za loše upravljanje Ministarstvom domovinske sigurnosti. Noem, koja je među imigracijskim službenicima dobila podrignuti nadimak „ICE Barbie“ zbog svoje sklonosti pojavljivanju u uniformama nalik onima agenata za deportaciju, navodno je još u rujnu pokušala ograničiti Homanovu komunikaciju s medijima i javnošću. Sukob između dvoje dužnosnika dodatno je pogoršan Noeminim trošenjem proračunskih sredstava DHS-a. Prema izvješćima, ministrica je potrošila milijune dolara na samopromotivne kampanje. Kritičari tvrde da je Noem preusmjerila više od 170 milijardi dolara kongresnih sredstava namijenjenih za antiimigracijske operacije na projekte koji služe njezinoj osobnoj promociji, što je izazvalo bijes među Homanovim saveznicima. S druge strane, Homan nije imun na kritike. Bivši dužnosnik ICE-a suočio se s optužbama za primanje 50.000 dolara u gotovini tijekom FBI-jeve tajne operacije, što on kategorički negira. Unatoč tome, Homan i dalje uživa snažnu podršku dijela Trumpovog kruga, posebice među onima koji zagovaraju tvrđi stav prema imigraciji. Situaciju dodatno kompliciraju osobne kontroverze oko Noem. Glasine o njezinoj navodnoj aferi s Coreyjem Lewandowskim, bivšim voditeljem Trumpove kampanje i njezinim glavnim savjetnikom, potaknule su nagađanja o mogućem prekidu njezina braka, piše Daily Beast.

Unatoč kritikama, Bijela kuća stoji iza Noem. Glasnogovornica Abigail Jackson izjavila je za Axios da je predsjednik Trump 'okupio najtalentiraniji i najsposobniji kabinet u američkoj povijesti, uključujući tajnicu Noem, koja odlično provodi predsjednikov program i ponovno čini Ameriku sigurnom'. Ipak, insajderi upozoravaju da bi eskalacija sukoba između Noem i Homana mogla ugroziti koheziju Trumpove imigracijske politike, posebice u trenutku kada administracija pokušava ostvariti ambiciozne ciljeve masovnih deportacija.

Noem je rođena u Watertownu u Južnoj Dakoti i odrasla je na ranču i farmi izvan grada. Njezin otac poginuo je u urušavanju silosa za žito u dobi od 49 godina. "Kad je tata preminuo, to je bilo poražavajuće za cijelu našu obitelj", rekla je tijekom intervjua za Christian Broadcasting Network 2022. "Bio mi je najbolji prijatelj. Bio je osoba kojoj sam se najviše divila, onaj za kojeg mi je bilo najviše stalo što misli o meni i za kojeg sam cijeli život planirala samo da odrastem, radim s njim i poslujem s njim", kazl je tada.

Bila je uključena u niz obiteljskih tvrtki prije nego što se uspješno kandidirala za Zastupnički dom Južne Dakote 2006. Godine 2010. osvojila je mjesto u Zastupničkom domu države, a 2018. izabrana je za prvu guvernerku države. Ponovno je izabrana 2022. godine. Nakon što je postala guvernerka, Noem je počela blisko surađivati ​​s Coreyjem Lewandowskim, Trumpovim voditeljem kampanje iz 2016. godine. Zatim se tijekom pandemije istaknula u konzervativnim krugovima zbog otpora većini vladinih propisa za usporavanje širenja zaraze. Od tada je postala redovita prisutna u Trumpovom političkom svijetu.

Uživa u lovu na fazane i domaćin je godišnjeg lova za guvernera, a izvrsna je jahačica. Pozornost je privukla zbog priče koju je ispričala u svojoj knjizi o ubijanju svog oštrodlakog ptičara. To je bio lovački pas, ali je bio nestašan. ​​Noem ga je povela sa sobom u lov sa starijim psima u nadi da će se smiriti. Nije uspjelo, a onda je Noem na putu kući napisala da je, kada je stala razgovarati s jednom obitelji, pas izašao iz Noemina kamioneta te napao i ubio piliće. Zatim se pas „brzo trznuo da me ugrize“, napisala je. "U tom trenutku", napisala je Noem, "shvatila sam da je moram uspavati". Odvela je psa do šljunčane jame i ubila. Dio javnosti ju je oštro kritizirao dok je ona branila ubojstvo psa kao primjer svoje spremnosti da donosi teške odluke.