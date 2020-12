Troskot odgovorio Škori: Otkrio zašto je on kandidat za gradonačelnika, a ne Raspudić

MOST-ov kandidat za gradonačelnika grada Zagreba Zvonimir Troskot gostovao je u TV studiju Večernjeg lista. S njim o lokalnim izborima i drugim aktualnim temama govorila je Iva Boban Valečić.

Most je na svojem Facebook profilu objavio zanimljiv post. Naveli su kako idu na odličan uspjeh, a ne na pobjedu. Zar to nije depresivno?

A, ne. Mi smo jako samopouzdani u toj bitci. Ne znam gdje je to bilo objavljeno, ali dali smo itekako jasno da idemo po pobjedu. Znam da to zvuči pretenciozno na samom početku. Nama samopouzdanje daju strukture koje smo marljivo gradili i to za sve četiri razine vlasti. Prošli tjedan u Most je ušlo 270 članova. Mislim da toliko nije ni HDZ imao prve godine kad smo oslobađali Hrvatsku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na čemu temeljite svoju kampanju?

Ja sam rođen i odrastao u Zagrebu. Suživio sam se s ovim gradom. Rođen sam u Dubravi. Živio sam na istoku Zagreba. Školovao sam se u Centru. Putovao sam i jedino mi je srce brže kucalo kad bi se vraćao u Zagreb. Moram to reći, ali kad igrate deset godina za Dinamo...Taj klub i ovaj grad ti daju nešto.

Sesvete i Stenjevci su tradicionalno jake četvrti za Most. Nino Raspudić je postigao dobar uspjeh u II. izbornoj jedinici. No, mi smo se se usmjerili na cijeli grad. Mene ne zanima kakav je grad bio 1941. godine, 1991. godine... Ulazim u politički život kao političar nove generacije. Mene zanima Zagreb kakav će biti 2040. Imam viziju kako bi Zagreb trebao izgledati.

Škoro kaže da ste slabašan kandidat i da bi bolji kandidat bio Nino Raspudić.

Mi se ne opterećuje s time što drugi misle. Zašto ja, a ne Raspudić? Pa to je bila zajednička odluka. Ja sam u nekoliko mjeseci uspio izgraditi infrastrukturu. Most je više gravitirao Dalmaciji, međutim Most Zagreb kako ga vidim bit će jedan od najvažnijih stupova za budućnost. Nismo se proslavili na posljednjim lokalnim izborima, no budemo na ovima. Stranka je rekla da sam najbolji kandidat za ovu poziciju nakon što sam predstavio svoj program.

Vi ste radili na inicijativi Narod odlučuje. Hoće li vam to biti plus ili minus? Očekujete li podršku U ime obitelji?

Očekujemo podršku svih. Lokalna politika ni ne poznajem svjetonazor. Oni trebaju prepoznavati naš rad na sve četiri razine gradske vlasti. Tu će mi referendumska inicijativa pomoći jer znam što znači kad vam 400 tisuća ljudi da podršku.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL 17.12.2020., Zagreb- Mostov kandidat za gradonacelnika Zagreba, Zvonimir Troskot. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Jeste li svojom kandidaturom olakšali pobjedu Milana Bandića?

Ne, nisam. Vrlo jasno smo se pozicionirali nakon parlamentarnih izbora. Odlučili smo se vratiti lokalnom izvorištu. Nitko mi nije nudio da se maknem. Ja sam povjerenik za Zagreb i nitko nije ni ponudio suradnju na lokalnim izborima. Tih razgovora nije bilo. Priče o tome ne trebaju se voditi preko novina.

Miroslav Škoro kaže da je on spreman osobno se kandidirati. On je prepoznatljivo ime. Ne bi li bilo bolje za desni centar da se okupe oko jednog kandidata?

Ovdje treba razlučiti jednu stvar. Lokalna politika se ne radi o nikakvom svjetonazoru. Vi kad radite vrtić ili komunilije, to ne poznaje svjetonazor. Mi smo prepoznali našu snagu i odlučili smo da idemo sa svojim kandidatom. Reći ću vam jednu ekskluzivu. Mi ne možemo mijenjati Hrvatsku ako ćemo uvoziti političku snagu. Mi smo se odlučili za vlastitu proizvodnju naših snaga.

Domovinski pokret ne gledam kao protivnike. Ovim putem ponavljam da zajedništvo nema alternativu. Pozivamo ih da nas podrže u ovome. Dolazi do jedne tranzicije politike u Hrvatskoj. Vi u jednoj Austriji imate jednog Sebastiana Kurza koji ima godina kao i ja. Hajdemo podržati mladu osobu kao što sam ja. Ne vidim zašto se to ograničava.

Zašto Bandić ne treba ostati?

Mišljenja sam da bi osoba koja je u stanju voditi velike sustave mogla u istom periodu kojim je vladao Bandić napraviti više ili jednako i to za manje novca od njega. To se vrlo lako može izračunati. Prevelik novac izlazi na određene projekte. Dobio sam upit bi li kao gradonačelnik smanjivao prireze i moram reći da ne znam dok ne vidim podatke. Moje procjena je da smo jako dužni. Ne možemo u tom slučaju ni spominjati nekakve velike projekte.

Mislim da se ne treba trošiti riječi na samog gradonačelnika. Ono što je sad ključ ponuditi rješenje kako se izvući iz ovog problema. Priča o Bandiću je već ispričana.