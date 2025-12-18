Razgovori i dodatna jamstva Belgiji da bi se osigurala pomoć Ukrajini

Europski čelnici, koji su danas u Bruxellesu na vrlo posebnom sastanku Europskog vijeća, ne prestaju s razgovorima o Ukrajini i njezinu financiranju cijeli dan. Vratili su se s radnog ručka i – nastavili. U tom trenu pretpostavke su bile da će dvorani ostati dugo u noć. Čelnici Europske unije odlučuju o jednom od najosjetljivijih pitanja od početka ruske invazije na Ukrajinu: hoće li i kako Unija iskoristiti zamrznutu rusku imovinu za financiranje Ukrajine u 2026. i 2027. godini. Pregovori se vode pod snažnim pritiskom rokova, pravnih dvojbi i upozorenja da bi izostanak dogovora mogao imati ozbiljne posljedice – ne samo za Ukrajinu, nego i za vjerodostojnost same EU. U središtu razgovora je prijedlog tzv. reparacijskog zajma, kojim bi se oko 210 milijardi eura zamrznutih ruskih sredstava, uglavnom pohranjenih u belgijskom Euroclearu, iskoristilo kao temelj za kreditni mehanizam za Ukrajinu. Prema tom planu, EU bi Kijevu u sljedeće dvije godine osigurao najmanje 90 milijardi eura, kako bi se pokrile osnovne državne i obrambene potrebe i spriječio financijski slom već početkom 2026. godine.

No put do dogovora pokazao se iznimno složenim. Konačni dnevni red dodatno je naglasio političku osjetljivost teme. Predsjednik Europskog vijeća António Costa svjesno je premjestio tu temu na završetak dana, nakon rasprave o proširenju i o proračunu, kako bi se ostavilo dovoljno vremena za pokušaj dogovora, čak i ako pregovori potraju duboko u noć. Belgija, na čijem se teritoriju nalazi najveći dio te imovine, i dalje inzistira na snažnim pravnim jamstvima i jasnoj podjeli rizika. Belgijski premijer Bart De Wever tijekom dana više je puta izlazio iz dvorane za sastanke kako bi bilateralno razgovarao s kolegama, dok institucije EU pokušavaju u posljednji trenutak uvjeriti Bruxelles da predloženi mehanizmi zaštite sprječavaju scenarij u kojem bi Belgija ostala sama izložena mogućim ruskim tužbama i financijskim zahtjevima. Na marginama summita ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je osobni sastanak s De Weverom. Nakon razgovora Zelenski je istaknuo da su imali "dobru i konstruktivnu razmjenu mišljenja", da razumije zabrinutosti Belgije, ali i da Ukrajina stoji pred većim rizicima ako se odgodi financijska potpora. Naglasio je da ga veseli pozitivan signal koji je dobio od De Wevera o spremnosti da se radi na rješenju, ali je upozorio da je hitnost financiranja ključna i da bi svako odugovlačenje ostavilo Ukrajinu bez sredstava za obranu.

FOTO Okupili se europski čelnici: Pogledajte tko je sve stigao u Bruxelles, tu je i Zelenski

Države članice EU u posljednji su trenutak ponudile dodatna jamstva kako bi osigurale potporu Belgije planu slanja 210 milijardi eura zamrznute ruske imovine Ukrajini. Jedno od najtežih pitanja u pregovorima ostaje kako osigurati sredstva u malo vjerojatnom, ali politički osjetljivom scenariju u kojem bi Kremlj pokušao povratiti ta sredstva. Belgijski zahtjev za neograničenim jamstvima većina članica smatra nerealnim, no pronađen je kompromisni model prema kojem bi neiskorištena sredstva iz zajma bila prva linija obrane u slučaju eventualne obveze nadoknade sredstava, uz 90 milijardi eura planiranih isplata Ukrajini u sljedeće dvije godine kao financijski tampon. Tek ako bi taj iznos bio nedostatan, aktivirala bi se jamstva država članica. U raspravu se snažno uključila i Njemačka, koja načelno podupire korištenje zamrznute ruske imovine, ali istodobno inzistira na pravnoj održivosti i ograničenju rizika. Berlin upozorava da europska solidarnost ne može značiti neograničenu fiskalnu obvezu, ali ističe da bi neuspjeh dogovora ozbiljno oslabio EU u geopolitičkom smislu.

Istodobno, iz Europskog parlamenta signalizirano je da zakonodavni proces neće biti prepreka. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je da će Parlament ubrzati postupak odobravanja zajma za Ukrajinu te da s parlamentarne strane neće biti blokade prijedloga o kojem trenutačno raspravljaju čelnici 27 država članica EU, a glasovanje na plenarnoj sjednici moglo bi se održati već u siječnju. Dodatni pritisak dolazi iz Moskve. Ruska središnja banka već je pokrenula postupke protiv Eurocleara, a najavila je i tužbe protiv europskih banaka koje drže sankcionirana sredstva Kremlja, tražeći naknadu štete zbog, kako tvrdi, nezakonitog blokiranja i korištenja imovine, uključujući i izgubljenu dobit.

Zvučna kulisa

Ukrajinski predsjednik Zelenski nadalje upozorava da bez jasne i stabilne potpore EU otvorit će se nova politička i sigurnosna pitanja, posebno u Donbasu i oko obnove uništenih infrastrukturnih kapaciteta, te ponavlja da kraj rata nije moguć bez snažnih sigurnosnih jamstava. Odgovarajući na pitanje o Donaldu Trumpu, obratio se na engleskom jeziku američkoj javnosti, poručivši da SAD imaju ključnu ulogu u pritisku na Moskvu i da Ukrajina očekuje snažnije američko djelovanje, a ne samo posredničku ulogu. Zvučna kulisa summita bila je politički važna, ali ne i hitna. Poljoprivrednici iz cijele Europe prosvjedovali su ispred zgrade s čelnicima, blokirali ceste, palili petarde i oglašavali se sirenama. Prosvjedi su usmjereni protiv strogih zelenih pravila EU i mogućeg trgovinskog sporazuma s Mercosurom, za koji tvrde da bi europske proizvođače doveo u neravnopravan položaj u odnosu na uvoz iz zemalja s blažim propisima.

Iz truba traktora odjekuju neobične melodije – Baby Shark, Barbie Girl, Crazy Frog, dio teme iz Pirata s Kariba, pa čak i Mozart, dok su neki traktori ukrašeni i božićnim lampicama. Prosvjednicima je otvorenu političku potporu dao i mađarski premijer Viktor Orbán. U istom tonu je komentirao i pokušaj dogovora o pomoći Ukrajini, naglasivši da neće podržati nikakav plan koji uključuje "uzimanje suverenih rezervi" druge države bez jasnog pravnog okvira, navodeći da bi se to moglo shvatiti kao deklaracija sukoba. Prema njegovim ocjenama, EU bi, ako se odluči za takav korak, dovela u pitanje povjerenje u euro i pravnu sigurnost unutar EU, te bi takva odluka imala dalekosežne posljedice za financijska tržišta i državni interes Mađarske. Orbán je također prenio poruke da se Rusija sprema na oštru povratnu reakciju ako se sredstva počnu koristiti za ukrajinsku potporu.