BREAKING
UKUPNO 11 DUŽNOSNIKA POD SANKCIJAMA

Zbog Izraela dva suca ICC-a pod američkim sankcijama

Foto: Reuters
1/3
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
18.12.2025.
u 18:54

ICC je priopćio da osuđuje novi krug američkih sankcija, što je već četvrti krug mjera ove godine

 Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u četvrtak da SAD uvodi sankcije dvojici sudaca Međunarodnog kaznenog suda (ICC) jer su se obrušili na Izrael, čime se broj visokih sudskih dužnosnika pod američkim sankcijama povećao na 11. "Danas određujem za dva suca Međunarodnog kaznenog suda (ICC), Gochu Lordkipanidzea iz Gruzije i Erdenebalsurena Damdina iz Mongolije, u skladu s Izvršnom uredbom 14203", rekao je Rubio u priopćenju, referirajući se na uredbu koju je predsjednik Donald Trump potpisao u veljači o sankcioniranju ICC-a.

"Te su se osobe izravno uključile u napore ICC-a da istraži, uhiti, pritvori ili kazneno goni izraelske državljane bez izraelskog pristanka", rekao je. Rubio se u priopćenju referira na sudjelovanje sudaca u glasanju za odbacivanje jednog od nekoliko izraelskih pravnih prigovora protiv istrage ICC-a o njihovom vođenju rata u Gazi ranije ovog tjedna. Imenovani suci bili su dio panela koji je odbio poništiti odluku nižeg suda da istraga tužiteljstva o navodnim zločinima u njegovoj nadležnosti može uključivati ​​događaje nakon napada militantne palestinske skupine Hamas na Izrael 7. listopada 2023.

ICC je priopćio da osuđuje novi krug američkih sankcija, što je već četvrti krug mjera ove godine. "Ove sankcije su flagrantan napad na neovisnost nepristrane pravosudne institucije", priopćio je ICC, dodajući da mjere dovode u opasnost međunarodni pravni poredak. Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu članovi ICC-a, ali palestinski teritoriji primljeni su kao država članica 2015.

ICC je prošle godine izdao naloge za uhićenje Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući korištenje gladi kao ratnog oružja, počinjenih u Gazi. Američke sankcije uvedene u veljači odnose se na zamrzavanje američke imovine onih koji se nalaze na popisu sankcioniranih i zabranu ulaska njima i njihovim obiteljima u SAD.

Ključne riječi
međunarodni kazneni sud SAD Izrael američke sankcije Marco Rubio

