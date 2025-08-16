Tragedija kod Županje: Muškarac preminuo od strujnog udara

KOD ILOKA

Audi RS5 pun iznenađenja: Švicarac i Nijemac završili u zatvoru. Policija otkrila ukradeno vozilo, drogu i oružje

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i Zakona o sigurnosti prometa na cestama odnosno Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, privedeni su na Općinski sud u Vukovaru, gdje su im izrečene novčane kazne, koje nisu platili, stoga su odmah zamijenjene kaznom zatvora