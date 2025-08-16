Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
NIJE MU BILO POMOĆI

Tragedija kod Županje: Muškarac preminuo od strujnog udara

Hitna pomoć
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Branimir Bradarić
16.08.2025.
u 16:59

Djelatnici hitne medicinske pomoći su na mjestu događaja konstatirali smrt muškarca.

U 13,28 sati Postaja granične policije Županja zaprimila je dojavu da je u Gradištu muškarac doživio strujni udar

Djelatnici hitne medicinske pomoći su na mjestu događaja konstatirali smrt muškarca. Očevid je u tijeku.
Ključne riječi
Županja strujni udar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još