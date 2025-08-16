Tragedija kod Županje: Muškarac preminuo od strujnog udara

U 13,28 sati Postaja granične policije Županja zaprimila je dojavu da je u Gradištu muškarac doživio strujni udar.
Djelatnici hitne medicinske pomoći su na mjestu događaja konstatirali smrt muškarca. Očevid je u tijeku.
