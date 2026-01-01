Naši Portali
NESREĆA U GLINI

Mladić (27) autom sletio s ceste i udario u stup rasvjete, na mjestu poginuo

Zagreb: Policija provodi provjeru alkohola kod vozača povodom Martinja
Zeljko Hladika/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
01.01.2026.
u 07:03

U vozilu nije bilo drugih putnika

U prometnoj nesreći na Silvestrovo u Glini je poginuo 27-godišnji mladić koji je sletio s kolnika i udario u stup rasvjete. Policija je dojavu o nesreći zaprimila u srijedu u 21:03 sati. 

Prema prvim informacijama, 27-godišnjak je upravljajući automobilom sisačkih registarskih oznaka sletio van kolnika i udario u metalni stup ulične rasvjete te na mjestu preminuo. U vozilu nije bilo drugih putnika. 
