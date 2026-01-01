Mladić (27) autom sletio s ceste i udario u stup rasvjete, na mjestu poginuo

U prometnoj nesreći na Silvestrovo u Glini je poginuo 27-godišnji mladić koji je sletio s kolnika i udario u stup rasvjete. Policija je dojavu o nesreći zaprimila u srijedu u 21:03 sati.
Prema prvim informacijama, 27-godišnjak je upravljajući automobilom sisačkih registarskih oznaka sletio van kolnika i udario u metalni stup ulične rasvjete te na mjestu preminuo. U vozilu nije bilo drugih putnika.
SLAVLJE POSVUDA
FOTO Elemental i Dubioza rasplesali Zagrepčane, Žera stigao u bundi, nastupile i svjetske face: Ovo je 100 najboljih fotki s dočeka
DNEVNI DOČEK
FOTO Na ovim fotografijama vidi se koliko je ljudi bilo na koncertu Aleksandre Prijović na Velesajmu
što nas čeka u novoj godini?
Spremite se za šok: Horoskop za 2026. donosi 'veliki reset'! Jedan datum mijenja sve, a evo što čeka vaš znak
Izlazak iz sjene
Intimni masažeri više nisu tabu, nego dio njege, a postali su alat za opuštanje i poboljšanje kvalitete života
Stilska jednadžba