Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
POSLJEDICE VEĆ VIDLJIVE

Karta otkriva novi veliki europski trend, prati ga i Hrvatska

Foto: Eurostat/Euronews
Autor
Lorena Posavec
05.01.2026.
u 10:20

Postoji nekoliko čimbenika koje Europljani obično smatraju "preduvjetima" za rađanje djece...

Europljani sve dulje čekaju na djecu, a stručnjaci kažu da nema znakova da će se taj trend uskoro usporiti. Prema najnovijim službenim podacima, žene diljem Europske unije postaju majke u prosjeku u dobi od 29,8 godina, što je oko godinu dana kasnije u usporedbi s desetljećem ranije. Trenutno se dob žena pri prvom porodu kreće od 24,7 godina u Moldaviji do 31,8 godina u Italiji. Odgađanje roditeljstva ne znači nužno odustajanje od djece. Podaci EU pokazuju da su neke od zemalja u kojima žene najdulje čekaju na djecu ujedno i zemlje s višim stopama nataliteta, na primjer Danska, Njemačka, Irska, Cipar, Nizozemska, Portugal, Švedska, Lihtenštajn i Norveška. "Zapravo se radi o čekanju", rekla je za Euronews Ester Lazzari, demografkinja specijalizirana za plodnost na Sveučilištu u Beču.

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2023. godine, gotovo polovica djece rođene u 2023. godini (njih 45,1 posto) bila je prvo dijete, dok je 34 posto rođeno kao drugo, a 19,8 posto kao treće ili sljedeće dijete. Istodobno, žene se u Hrvatskoj također na majčinstvo odlučuju sve kasnije. Prosječna dob majke pri prvom porodu porasla je s 22,6 godina u 1971. na 29,7 godina u 2023., dok je prosječna starost majki pri porodu općenito narasla s 25,5 na 31,2 godine. Iako postoje iznimke, dugoročni trend jasno pokazuje pad udjela vrlo mladih majki s 15,3 posto u dobi od 15 do 19 godina 1971. na 1,9 posto u 2023., dok se istodobno povećava udio žena koje rađaju nakon 40. godine, s 1,7 posto na 4,9 posto u istom razdoblju.

Foto: Eurostat/Euronews

"Nema puno dokaza da ljudi više ne žele imati djecu; idealna veličina obitelji se zapravo nije promijenila tijekom vremena. Samo je stvar u vremenu", kaže demografkinja. Postoji nekoliko čimbenika koje Europljani obično smatraju "preduvjetima" za rađanje djece, rekla je Lazzari. Na primjer, prvo žele završiti studij i postati financijski stabilni i općenito im treba više vremena da formiraju stabilne romantične veze nego u prošlosti. Žene u istočnoj i srednjoj Europi obično postaju majke u srednjim do kasnim dvadesetima, dok one u zapadnoj i južnoj Europi često čekaju do ranih tridesetih, prema podacima iz 2023.

Ipak, "trend odgađanja rađanja djece može se vidjeti posvuda u Europi", rekla je Lazzari. "Zato je vrlo teško odrediti jedan jedini faktor koji može objasniti taj trend". Ova promjena može imati zdravstvene posljedice. Iako Europljani možda žele imati djecu kasnije u životu, odgađanje roditeljstva može povećati rizik od problema s plodnošću. To znači da do trenutka kada se osjećaju spremnima imati djecu, možda neće moći imati onoliko koliko žele. "Preferirani reproduktivni prozor se promijenio, i to je zanimljivo, jer se biološki to očito nije promijenilo", rekla je Lazzari. To pomaže objasniti porast liječenja neplodnosti diljem Europe posljednjih godina, s više od 1,1 milijuna ciklusa liječenja provedenih u gotovo 1400 klinika u 2021. godini. Međutim, ovi tretmani mogu biti skupi i emocionalno iscrpljujući, a u nekim zemljama nisu dostupni samcima, homoseksualnim parovima ili drugim skupinama.

Umirovljenici ogorčeni: Besplatan račun u bankama politička je podvala
Ključne riječi
majke plodnost EU Europa rađanje djece djeca

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!