Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVIĐENA SITUACIJA U MÜNCHENU

Obitelj pozvala policiju zbog vlastitog psa nakon što ih je zatočio u hotelskoj sobi

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
05.01.2026.
u 10:00

Riječ je o obrascu ponašanja kod pasa koji se javlja kada životinja pokušava zaštititi nešto što smatra vrijednim

Neobičan i napet događaj zabilježen je u subotu navečer u jednom hotelu smještenom u staroj gradskoj jezgri Münchena, gdje je tročlana obitelj morala zatražiti intervenciju policije zbog agresivnog ponašanja vlastitog psa. Prema navodima policije, pas je režao i glasno lajao te se postavio ispred izlaza iz hotelske sobe, čime je članovima obitelji onemogućio izlazak. Kako su policijski službenici izvijestili u nedjelju, oko 23.30 sati 35-godišnji otac nazvao je hitne službe jer se njihov pas mješanac ponašao izrazito prijeteće. Kao uzrok takvog ponašanja policija navodi pojavu poznatu kao "ofenzivna obrana resursa", piše Fenix.

Riječ je o obrascu ponašanja kod pasa koji se javlja kada životinja pokušava zaštititi nešto što smatra vrijednim. To može biti hrana, igračke, ali i izmet ili povraćeni sadržaj, pojasnila je glasnogovornica policije. U ovom slučaju, mješanac njemačkog ovčara i labradora povratio je ispred vrata hotelske sobe, nakon čega je stao pred izlaz, pokazivao zube i lajao na članove obitelji, sprječavajući ih da napuste prostoriju. Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, a situaciju je na kraju riješio policijski vodič pasa. Uz pomoć službenog psa uspio je osigurati životinju, staviti joj brnjicu i povodac te je potom pas prevezen u sklonište za životinje. Srećom, tijekom incidenta nitko nije ozlijeđen.

Ovaj događaj podsjetio je na nedavni slučaj u Njemačkoj kada je pas, prestrašen vatrometom u novogodišnjoj noći u okrugu Gießen, pobjegao i ušao u regionalni vlak. Životinja se sakrila ispod sjedala, a nakon otprilike pola sata vožnje preuzela ju je vodičica pasa Savezne policije na kolodvoru u Gießenu. Vlasnik je svog psa uspio preuzeti neposredno prije ponoći. Stručnjaci upozoravaju da stres i neuobičajene okolnosti mogu kod pasa izazvati nepredvidive reakcije te apeliraju na vlasnike da u takvim situacijama potraže stručnu pomoć i poduzmu mjere kako bi osigurali sigurnost svih uključenih. 

Objavljena snimka dovođenja Madura u zatvor. Šepao je, a ovo su mu bile prve riječi
Ključne riječi
pas Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!