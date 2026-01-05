Obitelj pozvala policiju zbog vlastitog psa nakon što ih je zatočio u hotelskoj sobi

Neobičan i napet događaj zabilježen je u subotu navečer u jednom hotelu smještenom u staroj gradskoj jezgri Münchena, gdje je tročlana obitelj morala zatražiti intervenciju policije zbog agresivnog ponašanja vlastitog psa. Prema navodima policije, pas je režao i glasno lajao te se postavio ispred izlaza iz hotelske sobe, čime je članovima obitelji onemogućio izlazak. Kako su policijski službenici izvijestili u nedjelju, oko 23.30 sati 35-godišnji otac nazvao je hitne službe jer se njihov pas mješanac ponašao izrazito prijeteće. Kao uzrok takvog ponašanja policija navodi pojavu poznatu kao "ofenzivna obrana resursa", piše Fenix.

Riječ je o obrascu ponašanja kod pasa koji se javlja kada životinja pokušava zaštititi nešto što smatra vrijednim. To može biti hrana, igračke, ali i izmet ili povraćeni sadržaj, pojasnila je glasnogovornica policije. U ovom slučaju, mješanac njemačkog ovčara i labradora povratio je ispred vrata hotelske sobe, nakon čega je stao pred izlaz, pokazivao zube i lajao na članove obitelji, sprječavajući ih da napuste prostoriju. Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, a situaciju je na kraju riješio policijski vodič pasa. Uz pomoć službenog psa uspio je osigurati životinju, staviti joj brnjicu i povodac te je potom pas prevezen u sklonište za životinje. Srećom, tijekom incidenta nitko nije ozlijeđen.

Ovaj događaj podsjetio je na nedavni slučaj u Njemačkoj kada je pas, prestrašen vatrometom u novogodišnjoj noći u okrugu Gießen, pobjegao i ušao u regionalni vlak. Životinja se sakrila ispod sjedala, a nakon otprilike pola sata vožnje preuzela ju je vodičica pasa Savezne policije na kolodvoru u Gießenu. Vlasnik je svog psa uspio preuzeti neposredno prije ponoći. Stručnjaci upozoravaju da stres i neuobičajene okolnosti mogu kod pasa izazvati nepredvidive reakcije te apeliraju na vlasnike da u takvim situacijama potraže stručnu pomoć i poduzmu mjere kako bi osigurali sigurnost svih uključenih.