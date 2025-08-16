Tragedija u Zagrebu: Biciklist se zabio u stup javne rasvjete, naknadno je preminuo

PROBLEMI S NATJEČAJEM

Visi jedan od najvećih prometnih projekata u Zagrebu: Grad gradi, HAC ne, sve završava – u livadi?

Kako bismo provjerili gdje zapinje, otišli smo na dva i pol kilometra dugo gradilište od rotora u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora. Iako smo stigli oko 13 sati tijekom radnoga dana, umalo smo bili jedini ondje. S obzirom na kašnjenje izgradnje vijadukta u nadležnosti Hrvatskih autocesta, trenutačno se intenzivno razmatraju sva raspoloživa rješenja kako bi se iznašao model privremenog premošćivanja navedene situacije, kažu u Gradu