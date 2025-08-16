Tragedija u Zagrebu: Biciklist se zabio u stup javne rasvjete, naknadno je preminuo

Jučer 15. kolovoza oko 1.20 sati u Zagrebu, na kolniku Samoborske ceste kod kućnog broja 209, dogodio se događaj u prometu u kojem je muškarac upravljajući biciklom najvjerojatnije naletio na stup javne rasvjete, javlja zagrebačka policija.
U navedenom događaju vozač bicikla je istog dana naknadno preminuo. "Kako bi se utvrdile točne okolnosti događaja pozivamo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192", poručuju.
