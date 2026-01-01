Petero bivših Plenkovićevih ministra, dva župana, bivši saborski zastupnici... Sve njih ćemo i 2026. gledati na optuženičkoj klupi

Bivši ministri, gradonačelnici, saborski zastupnici, župani, liječnici, poduzetnici.... neki su od onih koji će i tijekom 2026. pohoditi zgradu zagrebačkog Županijskog suda. Jer taj sud već odavno nije samo pravosudna institucija već je i mjesto koje savršeno razotkriva sliku Hrvatske i koliko je ova država premrežena korupcijom. Zbog koje na optuženičkoj klupi i sjede svi ti nekadašnji "stupovi društva".

Najveće "zvijezde" tijekom 2026. na zagrebačkom Županijskom sudu bez sumnje će biti bivši ministri Andreja Plenkovića jer će ih čak petero pohoditi zgradu suda. Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić i Boris Milošević, koji je bio potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a, optuženi su u aferi "Po babi i stričevima" i njima će se nastaviti suđenje koje je počelo u listopadu lani, a sva četvorica su na početku suđenja zanijekala krivnju. Kao i Damir Juzbašić, nekada HDZ-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Županje koji s njima dijeli optuženičku klupu. Malo je vjerojatno da će to suđenje biti okončano tijekom 2026. jer praksa pokazuje da takvi postupci minimalno do nepravomoćne presude traju dvije do tri godine. A hoće li početi suđenje Viliju Berošu, koji je optužen u aferi Mikroskopi, ovisit će o tome, kada će Visoki kazneni sud (VKS) odlučiti o žalbi njegove obrane na odluku optužnog vijeća koje im je odbilo zahtjev za izdvajanjem nezakonitih dokaza. Ako VKS o toj žalbi brzo odluči, optužnica bi mogla biti potvrđena tijekom 2026. te bi čak moglo početi i suđenje. Istovremeno, s početkom 2026., neki od Beroševih suoptuženika koji su priznali krivnju te su se nagodili s USKOK-om: Hrvoje Petrač, Novica Petrač, Nikola Petrač i Saša Pozder, bi trebali otići na izdržavanje svojih kazni, s tim da je Hrvoje Petrač već tražio odgodu zbog zdravstvenih problema.

I Gabrijela Žalac, prva Plenkovićeva ministrica koja je otišla na izdržavanje kazne, ponovo bi trebala pohoditi zgradu suda, jer joj je ostao još jedan postupak - afera Vjetroelektrane, u kojem se, prema neslužbenim informacijama, također sprema na priznanje krivnje i nagodbu, kao što je učinila i u prethodna tri postupka: u jednom u kojem ju je teretio USKOK te dva u koja ju je teretio Ured europskog javnog tužitelja (EPPO). U tom preostalom postupku suoptuženici joj je Josipa Rimac, nekadašnja HDZ-ova državna tajnica i "kninska kraljica", kojoj bi konačno moglo početi suđenje u jednom od tri postupka pokrenutih protiv nje, jer je jedna od tih optužnica nedavno postala pravomoćna. Što se tiče preostala dva, tu bi optužnice, možda mogle biti potvrđene, a kada ovisit će o odluci VKS o žalbama zbog zahtjeva za izdvajanjem nezakonitih dokaza, koje je optužno vijeće odbilo. Zbog nastavaka suđenja, zgradu zagrebačkog Županijskog suda tijekom 2026. će pohoditi i Matija Posavec, župan međimurski i Stjepan Kožić, župan zagrebački, ali i Dražen Barišić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice i njihov saborski zastupnik, te Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške, koji je nekada bio i SDP-ov gradonačelnik i saborski zastupnik. Za očekivati je da će konačno početi i suđenje Draganu Kovačeviću za aferu Janaf, a tijekom 2026. zagrebački Županijski sud bi trebao odlučivati i u optužnicama u nekoliko velikih afera. Jedna od njih je afera koja se odnosi na izvlačenje milijarde kuna iz INA-e u kojoj je optužen Damir Škugor, a tu je i afera Geodezija u kojoj je EPPO na 1107 stranica optužnice detaljno objasnio zašto tereti 29 optuženika među kojima su i Davor Trupković, bivši pomoćnik ministrice kulture, Almin Đapo, bivši dekan Geodetskog fakulteta, Boško Pribičević, bivši profesor na Geodeziji....

Tijekom 2026. sud će odlučivati i o optužnici u aferi Hipodrom u kojoj je optužen Kosta Kostanjević, ali i Goran Đulić, koji je član Možemo i javno ga se percipira bliskim Tomislavu Tomaševiću, gradonačelniku Zagreba. A tu je naravno i afera Agrokor, u kojoj je istraga počela 2017., te u kojoj možda, ali samo možda, optužnica konačno bude potvrđena do kraja godine. Pod uvjetom da VKS odluči o žalbi obrane Ivice Todorića, nakon što je optužno vijeće odbilo njegov zahtjev za izdvajanjem nezakonitih dokaza. Optužnica o kojoj se sada odlučuje je treća u toj aferi i Todorić je na optuženičkoj klupi ostao praktički sam, jer je od prvotnih 15 optuženika, protiv njih devetero obustavljen kazneni postupak, trojica su se nagodila s tužiteljstvom, protiv jednog je postupak razdvojen zbog bolesti, pa je uz Todorića na optuženičkoj klupi ostala još samo Sanja Hrstić.

VKS bi pak do veljače trebao odlučiti o slučaju Branimira Glavaša, koji je zbog ratnog zločina osuđen na sedam godina zatvora, s tim da je većinu te kazne već izdržao dok Ustavni sud nije ukinuo tu presudu. Ako VKS potvrdi nepravomoćnu presudu, slučaj Glavaš, koji se bavio ratnim zločinima nad srpskim civilima u Osijeku 1991., bi možda konačno mogao biti arhiviran. No ako VKS ukine nepravomoćnu presudu, i Glavaš će ponovo pohoditi zgradu zagrebačkog Županijskog suda. A u ti zgradu, gotovo sigurno ni tijekom 2026. neće kročiti odbjegli Zdravko Mamić, protiv kojeg se na zagrebačkom Županijskom sudu vode dva postupka. U onom u kojem su mu suoptuženici bivši suci Županijskog suda u Osijeku, optužnica je potvrđena još u prosincu 2024., no problem je nastao oko toga hoće li se Mamiću suditi u odsutnosti. U onom drugom, u kojem su mu suoptuženici Vlatka Peras i Igor Kodžoman, optužnica je vraćena na doradu, pa bi sud i o njoj možda mogao ponovo raspravljati tijekom 2026. Neki će pak tijekom 2026. dočekati i kraj dugogodišnjih suđenja, a jedan od njih je i Božidar Kalmeta bivši HDZ-ov ministar iz Vlada Ive Sanadera, kojem bi uskoro trebalo biti okončano ponovljeno suđenje za aferu Fimi media, a presudu bi tijekom 2026. trebao dočekati i Marko Francišković, kojem se sudilo zbog optužbi za poticanje na terorizam. S druge strane, početak suđenja čekaju i neki veliki postupci za drogu, poput onih za aferu Tebra, u kojoj je istraga počela još 2019., dok u nekim drugima koji se odnose na skupine Viktora Milakovića te Petra Čosića optužnice još nisu ni potvrđene. Hoće li biti tijekom 2026. teško je reći, jer je riječ o postupcima s velikim brojem optuženika, čije dovođenje na sud iziskuje velike mjere osiguranja. I prostor kojeg sud i dalje nema, jer dvije od tri veće dvorane još uvijek nisu obnovljene nakon potresa iz 2020. Prostorni problemi, manjak zapisničara te neadekvatni uvjeti rada bit će problemi koji će zagrebački Županijski sud mučiti i 2026., a hoće li s tim problemima i dalje baviti sadašnji predsjednik Zdenko Konjić, trebalo bi se znati do ožujka kada Konjiću ističe četverogodišnji mandat. U tijeku je natječaj za čelnu osobu suda, u kojem je Konjiću protukandidat Božidar Horvat, sudac Županijskog suda u Osijeku, koji je privremeno upućen na rad na Županijski sud u Velikoj Gorici. S obzirom na sve navedeno, reklo bi se da i suce i sutkinje zagrebačkog Županijskog suda i 2026. čeka - puno posla.