POLICIJA OBAVLJA OČEVID

FOTO Strašni prizori u Istri: Vozač sletio s ceste i udario u stablo, poginuo je

Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći u Puli
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.08.2025.
u 11:45

Poginuo je vozač automobila koji je u trenutku slijetanja s ceste bio sam u vozilu

Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u petak ujutro dogodila u Valturi kraj Pule, izvijestila je Policijska uprava istarska. Prema zasad dostupnim informacija, nesreća se dogodila u 8 sati na državnoj cesti D66 nedaleko od skretanja za kaznionicu u Puli kada je osobni automobil sletio s ceste i udario u stablo.

Policija obavlja očevid i utvrđuje okolnosti prometne nesreće u kojoj je poginuo vozač automobila koji je u trenutku slijetanja s ceste bio sam u vozilu. Istraga je u tijeku, a pojedinosti nesreće bit će poznate po završetku očevida, naveli su iz PU istarske.
