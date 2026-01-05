Naši Portali
Zvonimir Despot
Autor
Zvonimir Despot

Huškanjem se društvo dodatno dijeli, a neki u tome dobro zarađuju

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Zvonimir Barisin/PIXSELL
05.01.2026. u 10:13

O ukusima se ne raspravlja, pa Thompsona neka sluša tko hoće, i nikad nisam ni za kakve zabrane. Nikad neću omalovažavati ni Thompsonov stil ni one koji ga slušaju jer je sve stvar izbora i ukusa.

Marko Perković Thompson je fenomen, to nitko ne može osporiti. Sama činjenica da je na zagrebačkom Hipodromu okupio pola milijuna ljudi i da je time oborio svjetski rekord po broju ljudi na koncertu s plaćenim ulaznicama, sasvim dovoljno govori o tom fenomenu, a i dalje puni dvorane, ali se sve više pretvara i u političkog aktera jer su mu koncerti počeli postajati i kao politički skupovi. Njegov istup u zagrebačkoj Areni, gdje je izravno zazvao promjenu vlasti u Zagrebu, gdje je zazivao izbore, pa i izvanredne, bio je onaj korak dalje, ili previše, koji je glazbeni događaj pretvorio u politički skup.

Ključne riječi
Marko Perković Thompson

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZE
zelicius
11:03 05.01.2026.

Ako je autor mislio na medije u stranom vlasništvu i plaćena piskarala koji dijele i huškaju, apsolutno se slažem s njim.

