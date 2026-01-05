Huškanjem se društvo dodatno dijeli, a neki u tome dobro zarađuju

Marko Perković Thompson je fenomen, to nitko ne može osporiti. Sama činjenica da je na zagrebačkom Hipodromu okupio pola milijuna ljudi i da je time oborio svjetski rekord po broju ljudi na koncertu s plaćenim ulaznicama, sasvim dovoljno govori o tom fenomenu, a i dalje puni dvorane, ali se sve više pretvara i u političkog aktera jer su mu koncerti počeli postajati i kao politički skupovi. Njegov istup u zagrebačkoj Areni, gdje je izravno zazvao promjenu vlasti u Zagrebu, gdje je zazivao izbore, pa i izvanredne, bio je onaj korak dalje, ili previše, koji je glazbeni događaj pretvorio u politički skup.
PROBLEMI U PROMETU
FOTO Pogledajte kako izgledaju autoceste zametene snijegom. Dio A1 zatvoren zbog nesreće
ZVJEZDANA PROGNOZA
Dnevni horoskop: Vrijeme je za akciju, jedan znak čekaju barikade, a drugi mora pripaziti na novac
PRIČA O PRELJUBU
FOTO Kako je slavni nogometaš najboljem prijatelju oteo ženu: 'Sjela je kraj mene bez imalo srama...'
Klasik za svaki ormar
Ovaj kaput apsolutni je hit na društvenim mreža, a mi smo ga pronašli na odličnom sniženju!
Neka prošla vremena
Ako je autor mislio na medije u stranom vlasništvu i plaćena piskarala koji dijele i huškaju, apsolutno se slažem s njim.