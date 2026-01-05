Huškanjem se društvo dodatno dijeli, a neki u tome dobro zarađuju

Marko Perković Thompson je fenomen, to nitko ne može osporiti. Sama činjenica da je na zagrebačkom Hipodromu okupio pola milijuna ljudi i da je time oborio svjetski rekord po broju ljudi na koncertu s plaćenim ulaznicama, sasvim dovoljno govori o tom fenomenu, a i dalje puni dvorane, ali se sve više pretvara i u političkog aktera jer su mu koncerti počeli postajati i kao politički skupovi. Njegov istup u zagrebačkoj Areni, gdje je izravno zazvao promjenu vlasti u Zagrebu, gdje je zazivao izbore, pa i izvanredne, bio je onaj korak dalje, ili previše, koji je glazbeni događaj pretvorio u politički skup.