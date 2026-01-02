Muškarac (28) u Ivankovu puškom ubio psa, prijavu dobio i vlasnik

Policijski službenici Policijske postaje Vinkovci proveli su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja.

Sumnja se kako je 28-godišnjak, 31. prosinca 2025. godine, u dvorištu kuće gdje neprijavljeno stanuje u naselju na području Općine Ivankovo, puškom koju je neovlašteno posjedovao ustrijelio psa 37-godišnjaka.

Puška je oduzeta, a protiv osumnjičenog 28-godišnjaka podnosi se kaznena prijava te prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o posjedovanju oružja građana, kao i naredba o reguliranju prebivališta odnosno boravišta.

Također, prekršajni nalog uručen je 37-godišnjaku zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (držanje životinje bez nadzora i neoprezno).