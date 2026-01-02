Teška prometna nesreća kod Novske: Muškarac (56) poginuo, troje putnika prevezeno u bolnicu

Muškarac (56) sletio s automobilom u odvodni kanal. Na mjestu je poginuo, a troje putnika prevezeno je u bolnicu, izvjestila je policija. Prometna nesreća dogodila se oko 17:40 u mjestu Jazavica pored grada Novska. U tijeku je očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Sisku.
