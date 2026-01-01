Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NESREĆA U SLAVONSKOM BRODU

Autom udario djevojčicu i pobjegao s mjesta nesreće, policija traži vozača

policija
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
01.01.2026.
u 09:27

Prema iskazima očevidaca, djevojčica je zadobila teške ozljede

Sinoć oko 21 sat u Slavonskom Brodu, u neposrednoj blizini raskrižja Štamparove i Zrinske ulice, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je osobno vozilo naletjelo na djevojčicu staru oko 15 godina. Nakon naleta, vozač se nije zaustavio niti je pružio pomoć ozlijeđenoj djevojčici, već je pobjegao s mjesta nesreće, piše SB Online. 

Prema iskazima očevidaca, djevojčica je zadobila teške ozljede. Prvu pomoć pružio joj je liječnik iz Slavonskog Broda koji se u tom trenutku slučajno zatekao na mjestu nesreće. Nedugo potom na mjesto događaja stigla je hitna medicinska pomoć koja je ozlijeđenu djevojčicu prevezla u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu. Težina ozljeda nije službeno potvrđena.

Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu za vozačem i vozilom uključenim u ovu nesreću.
Ključne riječi
Slavonski Brod pobjegao s mjesta nesreće prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!