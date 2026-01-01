Autom udario djevojčicu i pobjegao s mjesta nesreće, policija traži vozača

Sinoć oko 21 sat u Slavonskom Brodu, u neposrednoj blizini raskrižja Štamparove i Zrinske ulice, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je osobno vozilo naletjelo na djevojčicu staru oko 15 godina. Nakon naleta, vozač se nije zaustavio niti je pružio pomoć ozlijeđenoj djevojčici, već je pobjegao s mjesta nesreće, piše SB Online.

Prema iskazima očevidaca, djevojčica je zadobila teške ozljede. Prvu pomoć pružio joj je liječnik iz Slavonskog Broda koji se u tom trenutku slučajno zatekao na mjestu nesreće. Nedugo potom na mjesto događaja stigla je hitna medicinska pomoć koja je ozlijeđenu djevojčicu prevezla u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu. Težina ozljeda nije službeno potvrđena.

Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu za vozačem i vozilom uključenim u ovu nesreću.