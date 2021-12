Tomašević: Prodat ćemo zemljište bolnice u Blatu, država ide u tu investiciju

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u emisiji 'U mreži politike' na Mreži TV gdje je, između ostaloga, govorio o izgradnji sortirnice i kompostane za otpad, ali i izgradnji nove dječje bolnice u Blatu.

- Uskladit ćemo se s novim zakonom o gospodarenju otpadom koji nalaže svim jedinicama lokalne samouprave da naprave nove odluke u usluzi komunalnog otpada i odvajanja komunalnog otpada i onda će ići i novi model naplate. Što se tiče investicija, otpad koji građani odvoje u svojim kućanstvima, metal, staklo, papir i plastika, i dalje dobar dio toga plaćamo privatnim kompanijama da uzmu to od grada. Građani to odvoje i onda grad Zagreb plati oko 1500 kuna po toni da to uzmu i obrade zato što nemamo vlastitu sortirnicu. Kad bi imali vlastitu sortirnicu, onda bi mogli prikupiti taj otpad. Prema projektu koji imamo, sortirnica može u dvije smjene raditi na čak 120 tisuća toga odvojenih suhih reciklata. Projekt je napravljen na Dioki zemljištu, tu je već lokacijska dozvola finalizirana. Taj projekt može ići dalje, no što je ključno da bi išao dalje je financiranje. Grad Zagreb je u mogućnosti financirati trećinu tog novca, no dvije trećine bi trebale doći iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost. S takvom velikom sortirnicom bi mogli ići dalje, ona je automatska, bez puno radnika se sortira plastika na različite vrste i onda se takav još dodatno odvojeni otpad može prodati - kazao je Tomašević, a osvrnuo se i na biootpad zbog kojeg planiraju izgraditi kompostanu.

- Kad govorimo o biootpadu, budući da Zagreb nema vlastitu kompostanu, novac ide privatnim poduzećima, a kada bi grad imao vlastitu kompostanu, grad bi trostruko mogao smanjiti troškove - istaknuo je i dodao:

- Za cilj do kraja ovoga mandata je da imamo izgrađenu i kompostanu i sortirnicu u vlasništvu grada Zagreba. Napominje i kako se već neki građani bune protiv sortirnice no ističe kako ona nipošto ne smrdi te da građani nemaju razloga za brigu.

Odgovorio je i hoće li ići nove cijene za odvoz otpada.

- Novi zakon nas obvezuje na novu odluku o otpadu do kraja siječnja, u svakom slučaju ići će drugačiji model naplate na način da će se naplaćivati prema količini odloženog miješanog otpada. Ideja je da se naplaćuje miješani komunali otpad i njegov odvoz, a da se ne naplaćuje odvojeni otpad - kazao je.

Grad će definitivno prodati zemljište bolnice u Blatu.

- Imali smo sastanke na temu bolnice Blatu. Država definitivno ide u tu investiciju. Dosad je to trebalo ići u suradnji s gradom. Mislim da je tu grad bacao klipove pod taj projekt u zadnje četiri godine, borilo se oko toga tko će kontrolirati s tim projektom i bolnicom. S obzirom da je većinski investitor država, odlučili smo da se s njima dogovorimo i da prodamo to zemljište i da krene prva faza, to je Nacionalna dječja bolnica. To je zemljište pored postojećeg objekta, to bi bila prva faza tako da se još vode rasprave hoće li se koristiti postojeći objekt ili ne. Prva faza ide, to je investicija od neke dvije milijarde kuna. Dobar dio toga bi se mogao povući iz EU sredstava, međutim ono što je gradu bitno nije hoće li to biti gradska bolnica ili državna bolnica nego da postoji ta bolnica u Novom Zagrebu - kaže Tomašević.

- To je projekt od nekoliko godina. No, s druge strane recite mi jednu novu bolnicu koja je izgrađena u Zagrebu unazad x godina. Mi ćemo biti apsolutno konstruktivan partner da se konačno ta bolnica izgradi jer je to Novi Zagreb apsolutno zaslužio - kazao je.