'Tomice, javi se! Gdje si se sakrio?' Roditelji odgojitelji prosvjeduju ispred sjednice Skupštine

Tomica, javi se! Gdje si se sakrio, od 8.30 roditelji odgojitelji dovikuju zagrebačkom gradonačelniku, ovaj put ispred Gradske vijećnice na Gornjem Gradu. Od 9 sati, naime, održava se sjednica Gradske skupštine u kojoj je na dnevnom redu prijedlog proračuna za 2022. godinu, a po hitnom postupku pokušat će se uvrstiti i odluka o drastičnom smanjenju mjere roditelj-odgojitelj te novčane pomoći za novorođeno dijete.

Ovo je sad već šesti prosvjed roditelja odgojitelja, a podržati su ga došli gradski zastupnici Mosta i Domovinskog pokreta, kao i saborska zastupnica Karolina VIdović Krišto.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 09.12.2021., Zagreb - Prosvjed majki odgajateljica ispred Gradske skupstine zbog najave modificiranja te mjere o kojoj ce se danas raspravljati u Gradskoj skupstini.

Atmosfera ispred Vijećnice je dinamična, pušta se glazba, a roditelji fućkaju, pjevaju, i skandiraju "Tomica, javi se". Kako kažu organizatori prosvjeda što god se dogodilo svoja okupljanja neće zaustaviti, a pripremaju i sudske tužbe.

U međuvremenu je na skupštinu došao Miroslav Škoro koji je podržao prosvjednike i obratio se medijima.

"Kad smo se u kampanji sučeljavali gospodin Tomašević i ja, bio sam rekao da se iskreno bojim da će on ukinuti ovu mjeru. Na to mi je on rekao da obmanjujem javnost. Eto toliko. Mislim da je mjera dobra i da je nije trebalo dirati," kazao je Škoro.