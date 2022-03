'To nije votka, to je antiseptik!': Ruski pregovarač posegnuo za bočicom, zaustavio ga Ukrajinac

Danas su prošli još jedni pregovori između ruske i ukrajinske strane oko nastavka rata u Ukrajini, a ovoga su se puta održali u Turskoj.

Na pregovorima je sudjelovao i ruski milijarder Roman Abramovič koji je u Istanbulu bio prvi puta viđen od kad je izjavio da je bio otrovan.

Objavljen je i video s početka pregovora gdje se umalo dogodio incident s ruskim pregovaračem Vladimirom Medinskijem.

Pokraj Medinskog je stajala bočica, no u njoj nije bila voda već dezinficijens. Kada je Medinski posrnuo za bočicom kako bi ispio iz njega, zaustavio ga je ukrajinski pregovarač David Arahmia.

Arakhamia explains to Medinsky what an antiseptic looks like. He thought that there was vodka on the table. pic.twitter.com/mSgKeENa5o