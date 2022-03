Kremlj opet grmi: Ušli smo u fazu totalnog rata, gurate nas 'u kut'; U Turskoj počeli pregovori

Danas je 34. dan ruske invazije na Ukrajinu. Sirene za zračni napad oglasile su se širom Ukrajine u utorak prije zore. Više od mjesec dana od početka rata, najvećeg napada na europsku državu od Drugog svjetskog rata, više od 3,8 milijuna ljudi pobjeglo je u inozemstvo, tisuće su ubijene i ozlijeđene, a rusko gospodarstvo pogođeno je sankcijama. U opkoljenom južnom lučkom gradu Mariupolju ubijeno je gotovo 5000 ljudi, uključujući oko 210 djece, prema podacima gradonačelnika. Zarobljeno je oko 160.000 ljudi.

Ključni događaji

Počeli su pregovori ruskog i ukrajinskog izaslanstva u Istanbulu

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na hitan prekid vatre

Ukrajina se nada da će danas otvoriti tri humanitarna koridora za evakuaciju civila iz opkoljenih mjesta i gradova

Plaćenici ruske skupine Wagner raspoređeni su na istoku Ukrajine

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba poručio je ukrajinskim pregovaračima da ne jedu i ne piju kada pregovaraju s Rusima

Do sada je tijekom ruske invazije ubijeno 144 djece, a više od 220 je ozlijeđeno

Rusija traži da Ukrajina odustane od bilo kakve namjere pridruživanja NATO-u, pitanje za koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je spreman na kompromis.

Tijek događaja

9:12 - Turski predsjednik Tayip Erdogan kazao je da "pošteni mir" neće imati gubitnika i da nastavak sukoba nikome ne koristi. "U ovako kritičnom trenutku sa zadovoljstvom vam možemo poželjeti dobrodošlicu i doprinijeti vašim naporima da uspostavite mir", kazao je. "Želim da se naši sastanci i razgovori pokažu povoljni za vaše zemlje, našu regiju i cijelo čovječanstvo ." Pozvao je na hitan prekid vatre.

8:47 - Prije početka mirovnih pregovorima delegatima se obratio turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Reuters javlja da je Erdogan rekao da se nada da će sastanak biti od koristi za uključene zemlje i cijelu regiju. Pozvao je na hitan prekid vatre.

Rusya - Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı https://t.co/9YJ222RWlw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 29, 2022

Rekao je da Turska i predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Volodimira Zelenskog vidi kao "vrijedne prijatelje". Također je rekao kako napredak u pregovorima u Istanbulu može utrti put za sastanak dvojice čelnika Ukrajine i Rusije, kojem je Turska također spremna biti domaćin.

8:41 - Ukrajina i Sjedinjene Države imaju malo nade da će se postići napredak na sastanku u Istanbulu, prvim izravnim pregovorima dviju strana u više od dva tjedna, iako se čini da je ruska invazija zastala na nekoliko bojišnica. Više od mjesec dana od početka rata, najvećeg napada na europsku državu od Drugog svjetskog rata, više od 3,8 milijuna ljudi pobjeglo je u inozemstvo, tisuće su ubijene i ozlijeđene, a rusko gospodarstvo pogođeno je sankcijama.

U opkoljenom južnom lučkom gradu Mariupolju ubijeno je gotovo 5000 ljudi, uključujući oko 210 djece, prema podacima gradonačelnika. Zarobljeno je oko 160.000 ljudi.

Preživjeli su ispričali užasne priče o ljudima koji umiru zbog nedostatka medicinskog tretmana, o pokopanim tijelima gdje god ima mjesta i o ženama koje rađaju u podrumima. Ukrajinsko izaslanstvo stiglo je na pregovore u Istanbul, a vode ga ministar obrane Oleksij Reznhikov i Mihajlo Podoljak, predstojnik ureda predsjednika. Sastanak bi trebao početi u 9 sati po srednjoeuropskom vremenu.

8:14 - Plaćenici ruske skupine Wagner raspoređeni su na istoku Ukrajine, objavilo je u ponedjeljak britansko ministarstvo obrane koje ocjenjuje da bi oko 1000 boraca te paravojne skupine moglo biti raspoređeno u zemlji. Više pročitajte OVDJE.

7:55 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su sankcije trgovini i oligarsima slične "totalnom ratu" protiv Rusije, te da je zapad gurnuo Kremlj "u kut" proširenjem NATO-a.

Dmitrij Peskov je u intervjuu na američkoj televiziji PBS rekao da su kaznene sankcije uvedene protiv Rusije bile "prilično neprijateljske" i da se zemlja osjećala kao da je u ratu sa SAD-om i njihovim zapadnim saveznicima.

"Nažalost, ti uvjeti su prilično neprijateljski. A oni su za nas neprijatelji. Ušli smo u fazu, fazu totalnog rata. Zapadnoeuropske zemlje, Sjedinjene Države, Kanada, Australija, one zapravo vode rat protiv nas u trgovini, u gospodarstvu, u otimanju naše imovine, u otimanju naše sredstava, u blokiranju naših financijskih odnosa. I moramo se prilagoditi novoj stvarnosti. Morate razumjeti Rusiju", kazao je Peskov.

Peskov je dodao da "nitko ne razmišlja o korištenju" ili "čak ni o ideji korištenja nuklearnog oružja". Reporter Ryan Chilcote zamolio je Peskova da razjasni zbrku oko stava Rusije o mogućem nuklearnom napadu.

"Pa, prije svega, ne sumnjamo da će svi ciljevi naše specijalne vojne operacije u Ukrajini biti dovršeni. U to ne sumnjamo. No, bilo kakav ishod operacije, naravno, nije razlog za korištenje nuklearnog oružja. Imamo koncept sigurnosti koji vrlo jasno kaže da samo kada postoji prijetnja za postojanje države, možemo koristiti i zapravo ćemo koristiti nuklearno oružje da otklonimo prijetnju ili postojanje naše zemlje", objasnio je Peskov, javlja Guardian.

7:51 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je svoje najnovije obavještajno izvješće o situaciji koja se razvija u Ukrajini, tvrdeći da ukrajinske snage nastavljaju provoditi lokalizirane protunapade izvan Kijeva.

Ukrajinske snage nastavile su provoditi lokalizirane protunapade na sjeverozapadu Kijeva, uključujući Irpen, Bucha i Hostomel, a Rusi su odbačeni s brojnih pozicija. Međutim, još uvijek postoji značajna prijetnja ruskih snaga. Rusi su, kako se navodi u izvješću, nastavili svoju ofenzivu na Mariupolj uz kontinuirano teško granatiranje grada, no središte grada i dalje je pod kontrolom Ukrajine.

7:47 - Do sada je tijekom ruske invazije ubijeno 144 djece, a više od 220 je ozlijeđeno, priopćilo je ukrajinsko glavno tužiteljstvo dodajući da su brojke vjerojatno puno veće jer smrtni slučajevi u Mariupolju još nisu potvrđeni.

Bombardiranjem i granatiranjem oštećene su i 773 obrazovne ustanove, od kojih je 75 potpuno uništeno, navodi ured.

7:34 - Ruske oružane snage u ponedjeljak su izvele raketni napad na grad Lyubotyn na sjeveroistoku Harkivske regije, sravnivši nekoliko kuća sa zemljom, kažu ukrajinski dužnosnici.

Regionalno tužiteljstvo u Harkivu navodi u priopćenju Telegrama da je u napadu ozlijeđeno sedam osoba, iz ruševina je izvučeno tijelo jedne osobe, piše BBC.

Foto: Reuters/PIXSELL

6:52 - Ukrajinska vojska je objavila svoje najnovije operativno izvješće, tvrdeći da su njezine snage izvele uspješne protunapade u nekim smjerovima. Dodaju da su odbili sedam ruskih napada.

Rusija nastavlja s raketiranjem u pokušaju da "potpuno uništi infrastrukturu i stambene četvrti ukrajinskih gradova", rekao je ukrajinski Glavni stožer oružanih snaga. Takvi napadi nastavljaju se u privremeno okupiranim regijama Kijevu, Zaporožju, Černihivu, Hersonu i Harkivu, a ruske trupe nastavljaju terorizirati civilno stanovništvo, kazali su. “Pucano je po stambenim objektima, pljačkaju, otimaju i drže ljude kao taoce”, stoji u izvješću.

Tijekom proteklog dana spriječili su, tvrde ukupno sedam ruskih napada, a uništeno je 12 tenkova i 10 borbenih vozila. Ukrajinske zračne snage također su navodno u ponedjeljak pogodile 17 zračnih ciljeva, uključujući 8 zrakoplova, 3 helikoptera, 4 UAV-a i 2 krilne rakete. Guardian nije uspio provjeriti ove tvrdnje.

6:50 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba poručio je ukrajinskim pregovaračima da ne jedu i ne piju kada pregovaraju s Rusima, nakon što su se pojavili navodi da je otrovan Roman Abramovič, prenosi Sky News.

“Svjetujem svima koji idu na pregovore s Ruskom Federacijom da ništa ne jedu i ne piju. I, po mogućnosti, izbjegavajte dodirivanje bilo koje površine", kazao je.

6:49 - Njemačkoj će trebati tri godine da organizira alternativne opskrbe plinom kako bi postala neovisna o plinu iz Rusije, rekao je glavni izvršni direktor njemačkog energetskog diva E.ON. "Procijenili smo da bi to zahtijevalo razdoblje od tri godine," rekao je izvršni direktor E.ON-a Leonhard Birnbaum za njemačku TV emisiju Tagesthemen, na pitanje koliko brzo bi se Njemačka mogla odviknuti od ruskog plina. "Bez opskrbe ruskog plina njemačko gospodarstvo pretrpjelo bi ogromnu štetu, koju treba izbjeći ako je na bilo koji način moguće," dodao je.

Upozorio je i na sekundarne efekte zbog nestašice komponenti i repromaterijala u raznim daljnjim industrijama.

6:48 - Glavni tajnik japanske vlade Hirokazu Matsuno izjavio je danas da će se od japanskih tvrtki tražiti da odbiju ako Rusija zatraži plaćanja u rubljama za ekonomske transakcije, posebno u energetskom sektoru. Rusija je prošlog tjedna zahtijevala da "neprijateljske" zemlje moraju plaćati svoj plin u rubljama, a ne eurima, nakon što su se Sjedinjene Države i europski saveznici udružili u nizu sankcija usmjerenih na Rusiju.

Japan je najavio i kako će zabraniti izvoz luksuzne robe u Rusiju od 5. travnja, objavilo je Ministarstvo gospodarstva, trgovine i industrije. Zabranjeni predmeti uključuju luksuzne automobile, motocikle, alkoholna pića, kozmetiku, modne predmete i umjetnička djela, priopćilo je ministarstvo.

6:23 - Ruske snage uglavnom su zaustavljene u nekoliko dijelova Ukrajine, uključujući područja oko Černihiva, Mikolajeva i Harkiva, izjavio je visoki američki obrambeni dužnosnik. Postrojbe "nisu napravile nikakav napredak u kretanju prema Kijevu", iako se borbe nastavljaju na periferiji glavnog grada. Ruske snage su konsolidirale kontrolu nad Mariupoljem. Nakon tjedana bombardiranja grad je u ruševinama. Oni koji su ostali zarobljeni, nemaju struje i vode. "Mi smo u rukama okupatora", rekao je gradonačelnik Mariupolja u ponedjeljak, pozvavši na potpunu evakuaciju svih stanovnika.

6:00 - Ukrajinski i ruski pregovarači sastaju se u Turskoj. Razgovor će biti licem u lice po prvi put u dva tjedna. Kijev traži prekid vatre bez odustajanja od teritorija ili suvereniteta. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba rekao je: "Mi ne trgujemo ljudima, zemljom ili suverenitetom." Savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Vadym Denisenko rekao je da sumnja da će biti ikakvog pomaka. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da dosadašnji razgovori nisu doveli do značajnog napretka, ali je važno da su nastavljeni osobno.

5:55 - Rusija bi nuklearno oružje upotrijebila samo kada bi postojala prijetnja opstanku zemlje, a ne kao rezultat rata u Ukrajini, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za PBS NewsHour u ponedjeljak. "Ali bilo kakav ishod operacije (u Ukrajini), naravno, nije razlog za korištenje nuklearnog oružja", rekao je Dmitrij Peskov.

Video: Teške borbe kod Mariupolja. Ruske trupe pokušavaju doći do Kijeva

5:50 - Ukrajinsko izaslanstvo doputovalo je u Istanbul u Turskoj na mirovne pregovore sa svojim ruskim kolegama. Izaslanstvo predvodi ukrajinski ministar obrane Oleksii Reznikov, kao i Mikhail Podolyak, šef ureda predsjednika. Kažu da je njihov glavni prioritet osigurati prekid vatre. Domaćin razgovora bit će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Sastanak bi trebao započeti u utorak u 10:00 po lokalnom vremenu (07:00 GMT). Rusija traži da Ukrajina odustane od bilo kakve namjere pridruživanja NATO-u - pitanje za koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je spreman na kompromis.

Ostala problematična pitanja o kojima se očekuje razgovor uključuju sudbinu regija pod kontrolom separatista na istoku Ukrajine, kao i status Krima, koji je Rusija službeno pripojila 2014. godine.

5:40 - Joe Biden je u ponedjeljak rekao da neće povući spornu izjavu u kojoj izražava želju da njegov ruski kolega Vladimir Putin ode s vlasti, jer je njome izrazio svoj "gnjev", a ne "političko stajalište" o potrebi promjene režima. "Neću ju povući" i "neću se ispričati", rekao je američki predsjednik pred novinarima.

"Samo sam izrazio svoj gnjev: ne bi trebao ostati na vlasti, isto kao što zli ljudi ne bi trebali i dalje činiti loše stvari", ali "to ne znači da u bitnom mijenjamo politiku", dodao je. Rekao je da je izrazio svoj "moralni gnjev zbog Putinovih postupaka". "Ono što taj čovjek čini je sama brutalnost", istaknuo je, ali "nitko ne misli" da sam "govorio o rušenju Putina".

Predsjednik Biden je unio nemir kada je u subotu u Varšavi rekao za Putina: "Za ime Boga, taj čovjek ne može ostati na vlasti!"

Ta rečenica koje nije bilo u pisanom tekstu govora nagnala je Bijelu kuću da odmah pokuša umanjiti njezinu važnost i istakne da nije bila riječ o pozivu na rušenje kremaljskog šefa. Neki stručnjaci i čelnici zemalja saveznica Sjedinjenih Država ocijenili su da se izjava kosi s naporima zapadnih zemalja da ne daju povoda ruskoj eskalaciji u ratu koji Moskva vodi u Ukrajini.

Joe Biden je odgovorio da "nipošto" ne misli da bi njegova izjava mogla potaknuti takvu eskalaciju. Odgovarajući na pitanje o tome što bi ruski predsjednik mogao misliti o tome, rekao je: "Nije me briga što misli". "Učinit će što misli da treba i to je to. Na njega nitko ne utječe".

Američki predsjednik ipak nije isključio mogućnost sastanka na vrhu s ruskim kolegom. "Ovisit će o čemu želi razgovarati", rekao je.