Evo koliko će izbjegli iz Ukrajine dobivati EU novca i što planira Hrvatska: 'Najviše ih stiže u Slavoniju'

Božinović: Hrvatskoj bi bilo dovoljno 25 eura po izbjeglici dnevno

Hrvatski izračun pokazuje da bi iz europskog proračuna kao pomoć za zbrinjavanje izbjeglica bilo dovoljno 25 eura po izbjeglici dnevno. Hrvatska je do sada primila 11 tisuća izbjeglica i polovica tih ljudi već je dobila, ili će svaki čas dobiti, iskaznice nositelja prava privremene zaštite. Taj status daje im pravo na rad, školovanje i drugo. - Ti ljudi mogu početi raditi odmah. To je naš interes, ali to je i interes izbjeglica. Kroz Hrvatski zavod za zapošljavanje i mobilne timove, zajedno s Udrugom poslodavaca, na nama je svima da pokažemo fleksibilnost da se ti ljudi čim prije integriraju na tržište rada. Znamo da se radi većinom o ženama, tako da je to pitanje usko povezano i sa zbrinjavanjem djece u školama i vrtićima - rekao je ministar Davor Božinović nakon sastanka u Bruxellesu.