Tko su 'zelene žene': Švedski gangsteri regrutiraju tinejdžerke za krvave zadatke

Švedski gangsteri regrutiraju tinejdžerke za izvršenje brutalnih zadataka, uključujući ubijanje i ranjavanje rivala uz pomoć vatrenih bombi, otkriva istraga Telegrapha. Kako bi izbjegli švedsku policiju, članovi bandi koriste društvene mreže za nuditi novčane nagrade djevojkama već s 15 godina da izvrše krvave zadatke. Među njima je i Olivia, 17-godišnjakinja, koja je snimljena na video nadzoru kako predaje torbe s eksplozivnim materijalom poznatim kao "napalm".

Napadači su u Švedskoj poznati kao "Zelene žene" jer bande vjeruju da je manja vjerojatnost da će djevojke izazvati sumnju prilikom kupnje i skladištenja materijala za vatrene bombe, u usporedbi s muškarcima. Stručnjak koji je intervjuirao nekoliko tinejdžerskih članova bandi izjavio je da operativci sve više traže "mlade, plave, tipične" švedske djevojke za te zadatke.

Ovaj pristup označava promjenu u odnosu na prethodne godine, kada su operativci regrutirali siromašne dječake ili mentalno slabije osobe jer su ih smatrali lakšima za manipulaciju.

Istraga pokazuje da neke djevojke prihvaćaju ove opasne zadatke kako bi se natjecale za više pozicije unutar muških bandi, u svojoj vrsti perverznog odraza žena u korporativnom svijetu. Druge jednostavno koriste krvavi novac za luksuznu odjeću i torbe.

Telegraph je vidio tekstualne poruke i video snimke vezane uz slučaj 17-godišnje Olivije, koja je angažirana da izradi i dostavi vatrenu bombu za napad na dom suparničkog člana bande. Olivijina situacija bila je samo jedan od mnogih slučajeva u 2024. godini, gdje su djevojke od 15 godina i starije optužene za ubojstvo ili druge nasilne zločine povezane s bandama. Iako švedski istražitelji vjeruju da je stvarna razmjera korištenja "dječjih vojnika" mnogo veća, mnogi slučajevi nikada ne dospijevaju pred sud.

U Olivijinom slučaju, tinejdžerka je kontaktirana od strane "operativca" bandi, kriminalca koji djeluje izvan Švedske i organizira zadatke s djecom putem društvenih mreža. U porukama koje je vidio Telegraph, operativac je Oliviji naložio da izvrši napad "napalmom" (molotovljev koktel), naglašavajući da napad mora biti izveden "danas" i nudi joj dodatni novac kao poticaj.

Olivia je zatim otišla u trgovinu kako bi kupila benzin, kanistre i drugi ključni materijal, kako bi sastavila molotovljev koktel. Na video snimkama se vidi kako predaje torbe s napalm smjesom, a poruke između nje i njezinog dečka pokazuju kako su razgovarali o napadu. Kasnije je Olivia osuđena za pomaganje u podmetanju požara i kažnjena kaznom zatvora od godinu dana. Međutim, zbog toga što je bila dijete, Telegraph je odlučio ne potpuno otkriti njezin identitet.

Tužiteljica Lisa dos Santos, koja je vodila mnoge slučajeve dječjih gangstera, izrazila je zabrinutost zbog sve većeg broja djevojaka koje postaju mlade ubojice ili pomagači u zločinima.

„Bande ih zovu Zelenim damama jer ih policija prvotno nije smatrala sumnjivima kao muškarce“, rekla je. „Policija sada prepoznaje djevojke koje sudjeluju, ali još uvijek mislim da im je lakše proći neopaženo.“

Gospođa dos Santos smatra da djevojke preuzimaju zadatke bandi jer mogu biti vrlo unosni, a neki izvještaji sugeriraju da se za ubojstvo može ponuditi i do 150.000 kruna (oko 13.000 funti). Manje rizični zadaci, poput nabavke napalma, donose niže iznose, procjenjujući ih na nekoliko tisuća kruna.

„Djevojke dijele fascinaciju za luksuzni način života, skupi nakit, torbe i odjeću“, dodala je. „Nakon što sudjeluju u ovakvim zločinima, obično idu na kupovinu.“

Iako kriminalne bande nisu novost u Švedskoj, koja ima jednu od najgorih stopa oružanog kriminala u Europi, upotreba djece – a sada i djevojaka – šokirala je prosperitetnu nordijsku državu koja je nekoć smatrana simbolom europske stabilnosti.

Nedavno objavljeni podaci o 280 djevojaka osumnjičenih za ozbiljne banditske zločine prošle godine izazvali su diplomatski sukob sa Mađarskom, koja je optužila Švedsku za licemjerstvo u pogledu vladavine prava.

Iako broj „smrtonosnih nasilja“, uključujući ubojstva povezane s bandama, opada, švedski stručnjaci za kriminal upozoravaju da će zločini i dalje rasti dok se ne zaustavi korištenje društvenih mreža za regrutaciju mladih.