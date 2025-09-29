Naši Portali
SIMBOL ŠIRE OPRESIJE

VIDEO Cenzura u Iranu: Državna TV zamutila koljena ministricama, Finkinja poručila: 'Ovo je tužno'

Foto: X/Screenshot
VL
Autor
Korina Baretić
29.09.2025.
u 17:01

Iranska državna televizija cenzurirala je snimke finske ministrice vanjskih poslova Eline Valtonen i njezine švedske kolegice Marie Malmer Stenergard, zamutivši im koljena tijekom izvještaja o sastancima na Općoj skupštini UN-a. Incident je izazvao oštre reakcije i ponovno skrenuo pozornost na sustavno ograničavanje ženskih sloboda u Iranu.

Tijekom izvještavanja o diplomatskim sastancima na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, iranska državna televizija primijenila je svoju standardnu praksu cenzure, no ovoga puta meta su bile visoke europske dužnosnice. Na snimci sastanka iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija s finskom ministricom Elinom Valtonen i švedskom ministricom Mariom Malmer Stenergard, gledateljima u Iranu prikazana je zamućena slika u predjelu nogu ministrica kako se ne bi vidjela njihova gola koljena.

Snimku je na društvenim mrežama podijelila poznata iranska aktivistica i novinarka Masih Alinejad, koja je opisala bizarnu cenzuru kao samo još jedan simptom duboko ukorijenjenih ograničenja s kojima se žene u Iranu svakodnevno suočavaju. Ovaj čin, iako naizgled trivijalan, postao je globalni podsjetnik na sustavnu opresiju koju iranski režim provodi nad ženama, gdje je i najmanji dio otkrivene kože prijetnja državnoj ideologiji.

Reakcija finske ministrice Eline Valtonen bila je oštra i direktna. U intervjuu za finske medije, izvještaj na iranskoj televiziji nazvala je "tužnim", te je istaknula kako on zorno odražava stvaran status žena u Iranu. "Moja prva reakcija bila je da je smiješno, ali odmah sam dodala - i tužno", izjavila je Valtonen. Naglasila je kako ne prilagođava svoju odjeću ovisno o tome s kim se sastaje te da ima princip ne sudjelovati na događajima gdje se od nje zahtijeva pokrivanje lica ili kose.

Njezina stranka, Finska nacionalna koalicijska stranka, također je reagirala i nazvala incident "tužnim primjerom gaženja ženskih prava" i podsjetnikom na to kako se žene diljem svijeta još uvijek kontroliraju i brišu iz javnog prostora. Valtonen je potvrdila da u svakom susretu s iranskim dužnosnicima redovito postavlja pitanje o pravima žena, što je učinila i na ovom sastanku.

Zamućivanje snimki nije iznimka, već pravilo u iranskim medijima i dio je državne politike nametanja strogih islamskih propisa o odijevanju. Dok se svijet zgraža nad cenzurom koljena, žene u Iranu žive pod prijetnjom daleko brutalnijih kazni. Prisilno nošenje hidžaba, nametnuto djevojčicama već od sedme godine, temelj je sustava koji ženu smatra građaninom drugog reda. Svaki otpor, poput skidanja hidžaba u javnosti, pjevanja ili plesa, smatra se zločinom protiv države i kažnjava se bičevanjem i dugogodišnjim zatvorskim kaznama.

Aktivistice poput Yasaman Aryani, Monireh Arabshahi i Mojgan Keshavarz osuđene su na ukupno 55 godina zatvora samo zato što su na Međunarodni dan žena skinule marame u podzemnoj željeznici i dijelile cvijeće. Njihove priče, kao i one o serijskim napadima kiselinom na žene s "lošim hidžabom", svjedoče o brutalnosti režima koji žensko tijelo tretira kao bojno polje.

Iranske aktivistice koje su uspjele pobjeći iz zemlje, poput Elnaz Sarbar, godinama upozoravaju Zapad na stvarnost života pod šerijatskim zakonom. U kampanji #LetUsTalk, pokrenutoj na društvenim mrežama, žene s Bliskog istoka dijele bolna iskustva, ističući kako je hidžab za njih simbol opresije, a ne raznolikosti ili slobodnog izbora. "U Iranu su mi rekli da ću, ako ne nosim hidžab, biti izbačena iz škole, zatvorena, bičevana i protjerana.

Na Zapadu mi kažu da će dijeljenje moje priče uzrokovati islamofobiju. Ja sam žena s Bliskog istoka i bojim se islamske ideologije. Pustite nas da govorimo", poručila je Masih Alinejad. One se bore protiv dvostrukog ušutkivanja: prvo od strane režima u domovini, a zatim i od dijela zapadnih progresivaca koji, u strahu od optužbi za netoleranciju, ignoriraju glasove žrtava i romantiziraju instrumente njihova tlačenja. Incident sa zamućenim koljenima europskih ministrica stoga je više od bizarne vijesti; to je prozor u mračnu stvarnost koju milijuni žena žive svaki dan.

Ključne riječi
Švedska Finska TV Iran

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Igre gladi
Igre gladi
18:20 29.09.2025.

Zašto je to tužno? Svatko ima svoj civilizacijski put. Nekome je tužno što se finska premijerka izvija u disko klubu kao da je napušena ili što se gey osobe drpaju na sred ulice.

VA
VanjaPlank
17:51 29.09.2025.

Po meni je tužnije to što ne poštujete njihovu kulturu već im želite nametati svoju.

Avatar grof Sava vladisavljević
grof Sava vladisavljević
17:08 29.09.2025.

Naravno da je tužno . Ko bi gledao istrošenu finsku sramotu .

