VIDEO Cenzura u Iranu: Državna TV zamutila koljena ministricama, Finkinja poručila: 'Ovo je tužno'

Tijekom izvještavanja o diplomatskim sastancima na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, iranska državna televizija primijenila je svoju standardnu praksu cenzure, no ovoga puta meta su bile visoke europske dužnosnice. Na snimci sastanka iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija s finskom ministricom Elinom Valtonen i švedskom ministricom Mariom Malmer Stenergard, gledateljima u Iranu prikazana je zamućena slika u predjelu nogu ministrica kako se ne bi vidjela njihova gola koljena.

Iran's state TV blurred parts of the legs of the Finnish and Swedish foreign ministers that were not covered by their skirts.



🇮🇷 pic.twitter.com/fHS2Yrs4QX — Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2025

Snimku je na društvenim mrežama podijelila poznata iranska aktivistica i novinarka Masih Alinejad, koja je opisala bizarnu cenzuru kao samo još jedan simptom duboko ukorijenjenih ograničenja s kojima se žene u Iranu svakodnevno suočavaju. Ovaj čin, iako naizgled trivijalan, postao je globalni podsjetnik na sustavnu opresiju koju iranski režim provodi nad ženama, gdje je i najmanji dio otkrivene kože prijetnja državnoj ideologiji.

Reakcija finske ministrice Eline Valtonen bila je oštra i direktna. U intervjuu za finske medije, izvještaj na iranskoj televiziji nazvala je "tužnim", te je istaknula kako on zorno odražava stvaran status žena u Iranu. "Moja prva reakcija bila je da je smiješno, ali odmah sam dodala - i tužno", izjavila je Valtonen. Naglasila je kako ne prilagođava svoju odjeću ovisno o tome s kim se sastaje te da ima princip ne sudjelovati na događajima gdje se od nje zahtijeva pokrivanje lica ili kose.

Njezina stranka, Finska nacionalna koalicijska stranka, također je reagirala i nazvala incident "tužnim primjerom gaženja ženskih prava" i podsjetnikom na to kako se žene diljem svijeta još uvijek kontroliraju i brišu iz javnog prostora. Valtonen je potvrdila da u svakom susretu s iranskim dužnosnicima redovito postavlja pitanje o pravima žena, što je učinila i na ovom sastanku.

Zamućivanje snimki nije iznimka, već pravilo u iranskim medijima i dio je državne politike nametanja strogih islamskih propisa o odijevanju. Dok se svijet zgraža nad cenzurom koljena, žene u Iranu žive pod prijetnjom daleko brutalnijih kazni. Prisilno nošenje hidžaba, nametnuto djevojčicama već od sedme godine, temelj je sustava koji ženu smatra građaninom drugog reda. Svaki otpor, poput skidanja hidžaba u javnosti, pjevanja ili plesa, smatra se zločinom protiv države i kažnjava se bičevanjem i dugogodišnjim zatvorskim kaznama.

Aktivistice poput Yasaman Aryani, Monireh Arabshahi i Mojgan Keshavarz osuđene su na ukupno 55 godina zatvora samo zato što su na Međunarodni dan žena skinule marame u podzemnoj željeznici i dijelile cvijeće. Njihove priče, kao i one o serijskim napadima kiselinom na žene s "lošim hidžabom", svjedoče o brutalnosti režima koji žensko tijelo tretira kao bojno polje.

Iranske aktivistice koje su uspjele pobjeći iz zemlje, poput Elnaz Sarbar, godinama upozoravaju Zapad na stvarnost života pod šerijatskim zakonom. U kampanji #LetUsTalk, pokrenutoj na društvenim mrežama, žene s Bliskog istoka dijele bolna iskustva, ističući kako je hidžab za njih simbol opresije, a ne raznolikosti ili slobodnog izbora. "U Iranu su mi rekli da ću, ako ne nosim hidžab, biti izbačena iz škole, zatvorena, bičevana i protjerana.

Na Zapadu mi kažu da će dijeljenje moje priče uzrokovati islamofobiju. Ja sam žena s Bliskog istoka i bojim se islamske ideologije. Pustite nas da govorimo", poručila je Masih Alinejad. One se bore protiv dvostrukog ušutkivanja: prvo od strane režima u domovini, a zatim i od dijela zapadnih progresivaca koji, u strahu od optužbi za netoleranciju, ignoriraju glasove žrtava i romantiziraju instrumente njihova tlačenja. Incident sa zamućenim koljenima europskih ministrica stoga je više od bizarne vijesti; to je prozor u mračnu stvarnost koju milijuni žena žive svaki dan.