© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PREDSTAVLJANJE NOVE VLADE

VIDEO Šok na presici: Ministrica se onesvijestila nasred pozornice i srušila

ministric
Screenshot/X
Autor
Lina Šantak
09.09.2025.
u 20:06

Odmah su reagirali predsjednica njezine stranke, Ebba Busch, i drugi prisutni dužnosnici, a medicinsku pomoć brzo joj je pružilo osiguranje.

Tijekom predstavljanja nove švedske vlade u utorak, novoimenovana ministrica zdravstva Elisabet Lann iznenada je izgubila svijest i pala, udarivši glavom o govornicu. Incident se dogodio dok je stajala uz premijera Ulfa Kristerssona i druge članove vlade, prenosi BNO News.

Odmah su reagirali predsjednica njezine stranke, Ebba Busch, i drugi prisutni dužnosnici, a medicinsku pomoć brzo joj je pružilo osiguranje. Nakon kratke stanke, Lann se vratila u prostoriju i kratko komentirala: "Ovo nije bio baš običan utorak. To se dogodi kad vam naglo padne šećer u krvi." Nije potvrđeno je li joj bila potrebna dodatna liječnička pomoć, no činilo se da nije ozbiljno ozlijeđena. Konferencija za medije je ipak otkazana.

Jedan novinar švedskog lista Dagens Nyheter izjavio je: "Izgledalo je vrlo ozbiljno. Pala je točno ispred mene." Elisabet Lann, dosadašnja gradska vijećnica iz Göteborga, imenovana je za ministricu zdravstva nakon što je njezina prethodnica Acko Ankarberg Johansson dan ranije iznenada podnijela ostavku.

Švedska vlada Švedska

