Burgere i tople obroke na sjeveru Europe dostavljaju dronovi: 'Ljudi su oduševljeni'

Dostava hrane luksuz je na koji gradski stanovnici naviknu, no sve više opcija otvara se i za one izvan urbanih središta. Švedska, Norveška i Finska zajedno imaju gotovo 700.000 otoka, čiji su arhipelazi oblikovali povijest i kulturu regije. Iako su mnogi otoci povezani trajektima i mostovima s gradovima, jedna usluga često nedostaje lokalnom stanovništvu: dostava toplih obroka na kućni prag, koju gradski stanovnici uzimaju zdravo za gotovo. Norveški start-up Aviant želi to promijeniti, pokrećući prvu skandinavsku dostavu hrane dronovima – počevši sa švedskim otokom Värmdö. Otok je udaljen svega 13 km od Stockholma, a do njega se može doći autom, autobusom i trajektom. No njegovih oko 46.000 stanovnika (ljeti i do 100.000) ima vrlo ograničene opcije dostave hrane. - Oko 87.000 ljudi nema pristup dostavi na kućni prag. Žive u predgrađima i željeli bi naručiti hranu, ali nemaju mogućnosti - objašnjava suosnivač i direktor Avianta Lars ErikFagernas, prenosi BBC.

Od veljače stanovnici Gustavsberga i okolnih mjesta mogu naručiti svježe burgere iz skandinavskog lanca Bastard Burgers izravno na vrata, koristeći tehnologiju dronova Avianta. Cijena dostave usporediva je s automobilom ili biciklom, jer dron eliminira trošak vozača. Trenutno je Aviant u "beta fazi" – dostavljaju tek 10 artikala tjedno kako bi testirali sustav, no planiraju proširenje tijekom godine. Sličnu uslugu planiraju pokrenuti na norveškom poluotoku Nesodden, udaljenom svega 6 km zračne linije od Osla, ali 46 km cestom. Fagernas priznaje da nije bilo jednostavno usavršiti sustav – nekoliko je testiranja trebalo da hrana stigne topla i svježa tijekom leta do 10 minuta i na udaljenosti do 10 km.

- Tri godine testiramo, a u početku su pomfrit i burgeri stizali mlaki. Sad znamo da hrana dolazi topla, čak i zimi. Ljudi su oduševljeni – zovu susjede i bake, misle da im hranu donosi UFO. Dva pilot-projekta poslužit će kao "recept" za širenje diljem Skandinavije, gdje mnoga mjesta, poput Värmdöa i Nesoddna, ovise o geografiji. Aviant planira u sljedeće dvije godine proširiti se na 40 lokacija, a slično rješenje vide u Kanadi, s preko 52.000 otoka, i u sjeveroistočnim SAD-om, bogatim jezerima i otocima.

Vjetrovito vrijeme povremeno zaustavlja dronove, ali Fagernas očekuje dostupnost usluge od 90%. Raniji pokušaji dostave u udaljena područja pokazali su da komercijalno bez sponzora nije održivo: troškovi dostave bili su previsoki, a narudžbi premalo. U Ujedinjenom Kraljevstvu tvrtka Skyports surađuje s Royal Mailom u dostavi dronovima, uključujući i školske obroke na Orknejima, te istražuje kako koristiti dronove i za dostavu toplih obroka. Direktor Skyportsa Alex Brown naglašava da je ključ uspjeha kombinacija preciznog planiranja, tehnologije i sigurnog zračnog prostora, uz moguće smanjenje troškova korištenjem “sidrenog” klijenta koji pokriva osnovne troškove.