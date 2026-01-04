Tko je Madurova žena Cilia Flores? 'Prva borkinja' bila je tajna sila iza njegova prijestolja

Uhićena zajedno s predsjednikom Venezuele Nicolásom Maduroom rano u subotu bila je i njegova supruga i najbliža savjetnica, Cilia Flores, koju su američke snage iznijele iz spavaće sobe zajedno s njim. Par je ubrzo prebačen iz zemlje kako bi se suočio s američkim optužbama za trgovinu drogom.

Flores, koju Maduro od milja naziva “Cilitom”, bila je više od desetljeća prva dama Venezuele, a u čavističkom žargonu poznata je kao “prva borkinja”. Već više od trideset godina partnerica je Maduru, a paralelno je gradila i vlastitu političku snagu i postala jedna od najutjecajnijih žena u zemlji, piše CNN.

Rođena 1956. u središnjoj Venezueli, odrasla je u radničkim četvrtima Caracasa i upoznala Madura u ranim danima čavističkog pokreta. Kao odvjetnica, pružala je pravnu pomoć Hugou Chávezu i vojnim časnicima koji su nakon neuspjelog pokušaja puča 1992. završili u pritvoru. Maduro je u to vrijeme bio aktivan u akcijama za Chavezovo oslobađanje.

Tijekom godina Flores je izgradila vlastiti politički put. Prvi mandat u Nacionalnoj skupštini dobila je 2000., a 2006. postala je prva žena koja je predsjedala parlamentom, naslijedivši Madura, koji je tada postao Chavezov ministar vanjskih poslova. Njezin rad u tom razdoblju uključivao je kontroverzne odluke, poput zabrane ulaska novinara i zapošljavanja rodbine, što je kasnije branila tvrdnjom da su članovi obitelji zaposleni prema zaslugama.

Od 2009. do 2011. bila je druga potpredsjednica Socijalističke stranke Venezuele, a 2012. imenovana je glavnom državnom odvjetnicom. Tijekom Madurova mandata pratila je predsjednika u ključnim posjetima, uključujući i Cháveza u Kubi. Kad je 2013. Maduro pobijedio na predsjedničkim izborima, Flores i on vjenčali su se nakon više od dvadeset godina zajedničkog života.

Politički stručnjaci ističu da je Cilia Flores djelovala iza kulisa, ali s ogromnim utjecajem. Flores je oblikovala Madurovu politiku i bila ključna figura u kriznim godinama dok se njegov utjecaj učvršćivao nad drugim čavističkim liderima.

"Cilia ima značajnu političku pozadinu. Kad je postala prva dama, povukla se u pozadinu. Ali mnogi je smatraju moći iza prijestolja ili glavnom savjetnicom", rekla je za CNN Carmen Arteaga, doktorica političkih znanosti i docentica na Sveučilištu Simón Bolívar. “Kada su se vjenčali, znatno je smanjila svoju vidljivost. Rijetko daje izjave, ne traži pažnju, povukla se korak unatrag", kazala je.

Flores se rijetko pojavljivala u javnosti kad je Madurova vlada preuzela vlast, uglavnom u radijskom programu “S Ciliom u obitelji”. Njeno ime se vratilo u medije 2015. kada su dvojica njezinih nećaka uhićena zbog krijumčarenja droge od strane američke DEA u Haitiju. Flores je događaj nazvala otmicom, no obojica su suđeni i osuđeni u New Yorku na 18 godina zatvora. Oslobođeni su 2022. u zamjeni zatvorenika između Caracasa i Washingtona.

Kanadske vlasti sankcionirale su je 2018., zajedno s još 13 dužnosnika, dan nakon što je Organizacija američkih država izvijestila o zločinima protiv čovječnosti u Madurovoj vladi. Nekoliko mjeseci kasnije, američko Ministarstvo financija uvelo je vlastite sankcije, navodeći da Maduro "ovisni o svom unutarnjem krugu kako bi ostao na vlasti". Maduro je tada izjavio: "Ako me želite napasti, napadnite mene. Ne dirajte Ciliu. Ne dirajte obitelj. Neka ne budu kukavice. Jedini njezin 'zločin’ je što je moja supruga".

Do uhićenja, Flores je bila zastupnica u Nacionalnoj skupštini, nakon izbora 2017. u Ustavotvornu skupštinu i 2021. kao članica Nacionalne skupštine.