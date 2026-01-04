Naši Portali
PRATILI SU GA MJESECIMA

'Bilo je mračno i bilo je smrtonosno'. Kako je zapravo Maduro pao u šake američkih špijuna i specijalaca

Photo of Venezuelan President "Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" as described by U.S. President Donald Trump
Foto: @realDonaldTrump/REUTERS
1/4
Autor
Nikolina Orešković
04.01.2026.
u 08:23

Kada su elitne američke snage stigle do Madura, on je pokušao pobjeći u sigurnu sobu, no vrata nisu izdržala i brzo su probijena.

Američki špijuni, uključujući i jedan izvor unutar venezuelanske vlade, mjesecima su pratili 63-godišnjeg Nicolasa Madura, gdje spava, što jede, što nosi, pa čak i njegove kućne ljubimce, kako su potvrdili visoki vojni dužnosnici. Paralelno s tim, elitne postrojbe američke vojske uvježbavale su upad u vjernu repliku Madurova skrovišta u Caracasu, izrađenu u prirodnoj veličini, piše BBC.

Početkom prosinca finalizirana je planirana operacija nazvana  "Apsolutna odlučnost”. Nakon mjeseci detaljnog planiranja i vježbi, elitne američke postrojbe čak su napravile punu repliku Madurove sigurne kuće u Caracasu kako bi uvježbale ulaze. Plan, koji predstavlja izvanrednu američku vojnu intervenciju u Latinskoj Americi kakva nije viđena od Hladnog rata, čuvan je u strogoj tajnosti. Kongres nije bio unaprijed obaviješten niti konzultiran. Nakon što su svi detalji finalizirani, visoki vojni dužnosnici čekali su optimalne uvjete za akciju.

Cilj je bio maksimizirati element iznenađenja. Četiri dana ranije došlo je do pokušaja, no zbog vremenskih uvjeta i oblaka pričekalo se na bolje prilike. – Tijekom Božića i Nove godine pripadnici američke vojske strpljivo su čekali pravi trenutak i predsjednički nalog za akciju – rekao je general Dan Caine, najviši vojni časnik SAD-a, na konferenciji za novinare u subotu ujutro.

Zapovijed za početak operacije izdana je u 22.46 po istočnoameričkom vremenu, nešto prije ponoći u Caracasu, čime su američke snage dobile cijelu noć za djelovanje pod okriljem mraka. Misija je trajala dva sata i dvadeset minuta, obuhvatila je djelovanje zrakom, kopnom i morem, i šokirala mnoge u Washingtonu i svijetu. U svojoj preciznosti i razmjeru bila je gotovo bez presedana. Odmah su stigle osude nekih regionalnih čelnika, a brazilski predsjednik Lula da Silva upozorio je da je nasilno uhićenje venezuelanskog vođe "još jedan izuzetno opasan presedan za međunarodnu zajednicu”.

Trump nije pratio operaciju iz situacijske sobe Bijele kuće, nego u Mar-a-Lago klubu u Palm Beachu, u društvu svojih savjetnika, uključujući direktora CIA-e Johna Ratcliffa i američkog državnog tajnika Marca Rubia, gdje je gledao livestream akcije. – Bilo je nevjerojatno vidjeti. Gledao sam to kao televizijsku emisiju. Brzina, nasilje… nevjerojatno. Nevjerojatan posao koji su ti ljudi odradili – rekao je Trump.

U dvostatnoj operaciji sudjelovalo je više od 150 zrakoplova – bombarderi, borbeni avioni i izviđačke letjelice – uz koordinirane akcije kopnenih i pomorskih snaga. Eksplozije su se u Caracasu čule oko dva sata ujutro po lokalnom vremenu, a svjedoci su izvijestili o dimu, detonacijama i potpunom mraku u gradu.

Neki američki napadi ciljali su sustave protuzračne obrane i druge vojne objekte. Trump je također spomenuo da je energija u Caracasu prekinuta prije početka akcije, iako nije pojasnio kako. Kada su elitne američke snage stigle do Madura, on je pokušao pobjeći u sigurnu sobu, no vrata nisu izdržala i brzo su probijena. Maduro i njegova supruga, Cilia Flores, uhićeni su i transportirani helikopterima, u nadležnost Ministarstva pravosuđa SAD-a, prema New Yorku, gdje se očekuju kaznene optužbe.

Gotovo sat vremena kasnije Trump je svijetu objavio vijest: "Maduro i njegova supruga uskoro će se suočiti s punom snagom američkog pravosuđa".

