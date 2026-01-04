Milijuni bez dokumenata kao da žive u sjeni: 'Nevidljiv si. Ne postojiš...'

Milijuni ljudi diljem svijeta nemaju službene dokumente, poput rodnog lista, što ih je dovelo do života u sjeni i velike nesigurnosti. Apatridi, osobe bez državljanstva, često ne mogu dobiti dokumente i muče se s pristupom osnovnim potrebama, uključujući obrazovanju i zdravstvenoj skrbi. Apatridnost uzrokuju mnogi faktori, uključujući administrativne prepreke i loše vođenje evidencije. Kao rezultat, stvarni broj apatrida teško je procijeniti.

Arnold Ncube, 25-godišnjak, jedan je od oko 10.000 apatrida koji žive u Južnoj Africi. Iako je tamo rođen, ne može dokazati svoje državljanstvo i pristupiti javnim uslugama. S obzirom na to da nema državne dokumente, pranje automobila na ulicama blizu Johannesburga jedan je od rijetkih načina na koji može zaraditi za život. Rođen je u Johannesburgu, a otac mu je Južnoafrikanac, što ga kvalificira za državljanstvo. No, kada je pokušao upisati srednju školu, shvatio je da nema rodni list. Budući da su ga roditelji napustili, nije mogao dokazati svoj status.

"To je bolna stvar. Nevidljiv si. Ne postojiš. Kao da živiš u sjeni. Nemaš bankovni račun, ne možeš se prijaviti za pristojan posao od kojeg možeš zaraditi za život. Kad vidim svoje vršnjake, oni su završili školu. Ja nisam mogao", kazao je za BBC.

Christy Chitengu, odvjetnica za ljudska prava i aktivistica, nekada je bila apatrid. Južnoafričko državljanstvo dobila je prije tri godine uz pomoć organizacije Lawyers for Human Rights koja je besplatno radila na njezinu slučaju. "Ravnateljica srednje škole pozvala me u svoj ured i rekla da nema nikakvih dokumenata za mene i da ne razumije kako sam uopće ušla u školu", navela je. Ona je, naime, pri rođenju dobila ručno pisani južnoafrički rodni list, no službenici u Južnoj Africi traže tiskani certifikat.

Njezini su roditelji iz Zimbabvea pa je pokušala preuzeti njihovo državljanstvo, no bilo je prekasno. "Nisam mogla tražiti zimbabveansko državljanstvo jer sam tada imala 16 godina i nisu mi dopustili kasnu registraciju rođenja. Također bih morala fizički otići iz Južne Afrike da dobijem zimbabveanski putovnicu, a bez dokumenata za izlazak iz zemlje ne bih smjela natrag.“

Apatridnost je globalni problem, a procjenjuje se da postoji 4,5 milijuna apatrida diljem svijeta. Stručnjaci vjeruju da rješavanje problema zahtijeva promjene politike, uključujući dopuštanje izbjeglicama da registriraju svoju djecu gdje su rođeni te davanje majkama prava da prenose svoje državljanstvo na djecu. "Osoba pogođena apatridnošću neće moći u potpunosti doprinijeti zemlji koja je prima. Pa mislimo da je važno da se, kao pitanje uključivanja, riješe sva pitanja apatridnosti kako bi svi ti ljudi na margini društva mogli u potpunosti doprinijeti društvu i gospodarstvu", kaže Jesus Perez Sanchez koji radi za UNHCR.