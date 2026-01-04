Naši Portali
'NEMOJTE KRETATI NA PUT'

VIDEO Kod susjeda potpuni kaos u prometu zbog obilnog snijega: Više dionica blokirano, automobili zapeli

Snijeg prekrio Sarajevo
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/4
Autori: Hina, Gabrijela Čuljak Jurić
04.01.2026.
u 16:35

Prometovanje je najteže na prijevojima gdje su snježni nanosi, a promet je na mnogim dionicama zabranjen za kamione

Obilan snijeg izazvao je probleme na najvažnijim prometnicama u Bosni i Hercegovini, gdje je promet na više dionica blokiran ili izrazito usporen zbog zaustavljenih vozila i neočišćenog snijega, objavio je u nedjelju Savez automoto klubova u Mostaru. Najteže je na prijevojima gdje se stvaraju snježni nanosi. Promet se odvija vrlo otežano i zabranjen je za kamione.  

Zastoji su evidentirani i na dionicama magistralnih puteva koji povezuju veće gradove, poput Mostara i Sarajeva na prijevoju Bradina. Za zastoje su djelomično odgovorni i nesavjesni vozači koji voze bez zimske opreme. Vozačima se preporučuje da odgode putovanja ako nisu nužna i da se prije polaska informiraju o stanju na cestama i obvezno stave zimsku opremu, navodi savez.

U nedjelju je promet na više dionica u BiH blokiran ili usporen, a problemi su nastali zbog neočišćenog snijega, pišu tamošnji mediji, uključujući i Banjaluka.com.

Prometovanje je najteže na prijevojima gdje su snježni nanosi, a promet je na mnogim dionicama zabranjen za kamione. Zastoji su se pojavili i na magistralnim putevima koji su važna poveznica za gradove poput Mostara i Sarajeva. Dodatan problem su vozači koji nemaju zimsku opremu. Sve se poziva da odgode putovanja i da na vozila stave potrebnu opremu. Iz Tuzlanskog kantona javljaju i da je zbog snijega došlo do nestanka struje, piše Tuzlainfo.ba. 

Osim BiH, probleme ima i Srbija. Poslali su im SMS upozorenje da je obavezna zimska oprema, da ne kreću na put i da budu oprezni, piše Nova.rs. Loša prognoza najavljena je i za iduće dane, upozoreni su na ledenu kišu od 5. do 7. siječnja.

U Hrvatskoj je, isto tako, idućih dana najavljena poledica, te su iz HAK-a upozorili vozače da budu oprezni i da na put ne kreću bez zimske opreme
