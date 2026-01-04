VIDEO Objavljena snimka dovođenja Madura u zatvor. Šepao je, a ovo su mu bile prve riječi

Nicolás Maduro stigao je helikopterom na Manhattan, nakon čega je u konvoju prebačen u pritvorski centar (MDC) u Brooklynu, zloglasni zatvor opisan kao "odvratan" s "užasavajućim" uvjetima. U njemu su boravili i pjevač R. Kelly, Ghislaine Maxwell te Sam Bankman-Fried.

Objavljen je i video na kojem se vidi kako Maduro s lisicama na rukama, u pratnji agenata DEA-e, pokušava govoriti engleski, govoreći "Good night" i "Happy New Year". Pravni analitičar CNN-a Elie Honig izjavio je da se vrhunski odvjetnici već bore za priliku da zastupaju Madura. Slučaj je, kako kaže, "izuzetno visokog uloga", "masovno visokoprofilan", a Maduro je "očito vrlo bogata osoba koja može platiti vrhunsku cijenu za svoj obrambeni tim".