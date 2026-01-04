Naši Portali
U PRATNJI DEA-E

VIDEO Objavljena snimka dovođenja Madura u zatvor. Šepao je, a ovo su mu bile prve riječi

Autor
Nikolina Orešković
04.01.2026.
u 07:31

Pravni analitičar CNN-a Elie Honig izjavio je da se vrhunski odvjetnici već bore za priliku da zastupaju Madura.

Nicolás Maduro stigao je helikopterom na Manhattan, nakon čega je u konvoju prebačen u pritvorski centar (MDC) u Brooklynu, zloglasni zatvor opisan kao "odvratan" s "užasavajućim" uvjetima. U njemu su boravili i pjevač R. Kelly, Ghislaine Maxwell te Sam Bankman-Fried.

Objavljen je i video na kojem se vidi kako Maduro s lisicama na rukama, u pratnji agenata DEA-e, pokušava govoriti engleski, govoreći "Good night" i "Happy New Year". Pravni analitičar CNN-a Elie Honig izjavio je da se vrhunski odvjetnici već bore za priliku da zastupaju Madura. Slučaj je, kako kaže, "izuzetno visokog uloga", "masovno visokoprofilan", a Maduro je "očito vrlo bogata osoba koja može platiti vrhunsku cijenu za svoj obrambeni tim". 

Ključne riječi
Donald Trump Bijela kuća SAD Nicolas Maduro napad na Venezuelu

Komentara 26

JA
Jasamlutalica
08:23 04.01.2026.

Gotovo da nema južnoameričke države a da joj amerikanci nisu ubili ili oteli barem jednog od predsjednika.

AL
alojzvodic
09:07 04.01.2026.

Ne očekujte da će čovjek koji na ovaj način preferira silu nad pravdom biti uzor normalnim ljudima. Samo budala poput Trumpa može vjerovati da je za većinu ljudi izraelski koncept pravde i narativa uzor. Maduro nije svetac, ali civilizacija je već pokazuje Americi da je nisko pala time što je nije poštovala. I civilizacija će dovršiti ono što je započela.

Avatar AFUERA
AFUERA
08:07 04.01.2026.

Ovo je dokaz kako funkcionira sud i sudstvo. Stvore i optuznicu i presudu kako hoce. Oteti je kriv a ne otmicari. Gdje se ono spominje diktatura u venecueli i sj.korei ili u usa?

Još iz kategorije

Učitaj još

