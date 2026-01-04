VIDEO Netko se kladio na Madurovo uhićenje i osvojio više od 400 tisuća dolara

Mnogi kladioničari zaradili su na uhićenju venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Dok je za neke ovo bilo neočekivano, drugi su se pripremili za to tako što su uložili tisuće dolara, a onda, u skladu s posljednjim događanjima - tisuće i tisuće dolara zaradili.

A newly created Polymarket account invested over $30,000 yesterday in Maduro's exit. The US then took Maduro into custody overnight, and the trader profited $400,000 in less than 24 hours. Insider trading is not only allowed on prediction markets; it's encouraged. https://t.co/EtZyW1IWTa pic.twitter.com/MzsU9kOU73 — Joe Pompliano (@JoePompliano) January 3, 2026

Ovakvih primjera bilo je i u prošlosti i baš zato se ponovno otvorilo pitanje o korištenju povlaštenih informacija u svrhu zarade. Ista situacija dogodila se kada su kladioničari imali točnije procjene od političkih analitičara na američkim predsjedničkim izborima 2024. godine.

Na Madurovo uhićenje netko je tako stavio 30 000 dolara, a nakon uhićenja u subotu, zaradio 436.759,61 dolara. To nije bio jedini ulog, društvenim mrežama dijeli se video influencera koji je pokazao još nekoliko primjera i svota.

Najviše oklada skočilo je u subotu oko 4:20 ujutro po istočnoameričkom vremenu, baš kada je došlo do objave o uhićenju, dok je manji porast zabilježen oko 3 sata ujutro. Već neko vrijeme govori se i o zakonu zastupnika Ritchiea Torresa, demokrata iz New Yorka, koji bi ograničio nekim dužnosnicima i političkim akterima sudjelovanje na tržištima predviđanja, baš zbog dijeljenja informacija.