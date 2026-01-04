Naši Portali
ISCURILE INFORMACIJE?

VIDEO Netko se kladio na Madurovo uhićenje i osvojio više od 400 tisuća dolara

Foto: Screenshot/X
Gabrijela Čuljak Jurić
04.01.2026.
u 15:40

Ovakvih primjera bilo je i u prošlosti i baš zato se ponovno otvorilo pitanje o korištenju povlaštenih informacija u svrhu zarade

Mnogi kladioničari zaradili su na uhićenju venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Dok je za neke ovo bilo neočekivano, drugi su se pripremili za to tako što su uložili tisuće dolara, a onda, u skladu s posljednjim događanjima - tisuće i tisuće dolara zaradili. 

Ovakvih primjera bilo je i u prošlosti i baš zato se ponovno otvorilo pitanje o korištenju povlaštenih informacija u svrhu zarade. Ista situacija dogodila se kada su kladioničari imali točnije procjene od političkih analitičara na američkim predsjedničkim izborima 2024. godine. 

Na Madurovo uhićenje netko je tako stavio 30 000 dolara, a nakon uhićenja u subotu, zaradio 436.759,61 dolara. To nije bio jedini ulog, društvenim mrežama dijeli se video influencera koji je pokazao još nekoliko primjera i svota. 

Najviše oklada skočilo je u subotu oko 4:20 ujutro po istočnoameričkom vremenu, baš kada je došlo do objave o uhićenju, dok je manji porast zabilježen oko 3 sata ujutro. Već neko vrijeme govori se i o zakonu zastupnika Ritchiea Torresa, demokrata iz New Yorka, koji bi ograničio nekim dužnosnicima i političkim akterima sudjelovanje na tržištima predviđanja, baš zbog dijeljenja informacija.
Objavljena snimka dovođenja Madura u zatvor. Šepao je, a ovo su mu bile prve riječi
Ključne riječi
Trump uhićenje Venezuela Maduro

VIDEOINTERVJU: ALEJANDRO DUQUE

Ekonomski stručnjak iz Venezuele ekskluzivno za VL: Trump je učinio dobru stvar, ali jedan krivi korak vodi u katastrofu

'Moja je obitelj satima čekala u redovima kako bi kupila osnovne namirnice. Jedan moj kolega sa sveučilišta, s kojim sam studirao ekonomiju, izgubio je posao, zapao u siromaštvo i na kraju umro od gladi jer nije imao novca za hranu. To nisu iznimke, nego dio svakodnevice. Uz to postoje politički zatvorenici, izvansudska pogubljenja i represija o kojima se u Europi vrlo malo zna'

