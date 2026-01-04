Naši Portali
BREAKING
NOVA META?

Trump poručio da im 'treba Grenland', Danci odgovaraju na poruke iz SAD-a: 'Prestanite prijetiti'

Trump: press konferencija o napadu na Venezuelu
Autori: Hina, Gabrijela Čuljak Jurić
04.01.2026.
u 21:53

Trump je u više navrata spominjao mogućnost da Grenland postane pripojeni dio SAD-a, navodeći njegov strateški položaj i bogatstvo mineralnih resursa

Danska je pozvala SAD da poštuje njezin 'teritorijalni integritet', nakon što je supruga jednog od najbližih suradnika Donalda Trumpa na X-u objavila kartu Grenlanda u bojama američke zastave. Katie Miller, koja je udana za zamjenika šefa osoblja američkog predsjednika, objavila je izmijenjenu sliku danskog autonomnog teritorija uz opis 'USKORO'

Danski veleposlanik u SAD-u, Jesper Moeller Soerensen, ponovno je podijelio njezinu objavu uz 'prijateljski podsjetnik' na bliske obrambene veze između dviju zemalja.  'Samo prijateljski podsjetnik o SAD-u i Kraljevini Danskoj: mi smo bliski saveznici i trebali bismo nastaviti surađivati kao takvi. Sigurnost SAD-a ujedno je i sigurnost Grenlanda i Danske. Grenland je već dio NATO-a. Kraljevina Danska i Sjedinjene Države zajedno rade na osiguravanju sigurnosti na Arktiku', napisao je. 

Trump je u više navrata spominjao mogućnost da Grenland postane pripojeni dio SAD-a, navodeći njegov strateški položaj i bogatstvo mineralnih resursa. Nedavna odluka njegove vlade da imenuje posebnog izaslanika za Grenland izazvala je bijes u Danskoj, saveznici u NATO-u koja tradicionalno uživa bliske odnose s Washingtonom. Trump je rekao da bi i druge zemlje mogle biti predmet američke intervencije. "Apsolutno nam je potreban Grenland", rekao je američki predsjednik o otoku koji je dio Danske, članice NATO-a u intervjuu za časopis Atlantic. 

Američki predsjednik ranije nije isključio mogućnost uporabe sile kako bi osigurao kontrolu nad Grenlandom, golemim arktičkim otokom. Grenland, koji ima oko 57.000 stanovnika, ima opsežnu samoupravu još od 1979. godine, iako su obrana i vanjska politika i dalje u nadležnosti Danske. Iako većina Grenlanđana podržava konačnu neovisnost od Danske, ankete pokazuju snažno protivljenje tome da Grenland postane dio SAD-a, javlja BBC.

Ove objave dolaze nakon što su SAD u subotu izvele veliku vojnu operaciju protiv Venezuele, zarobivši predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu i prebacivši ih u New York. Trump je kasnije izjavio da će SAD 'upravljati'  Venezuelom, te da će američke naftne kompanije 'početi zarađivati novac za tu zemlju'. 

U nedjelju je u intervjuu za časopis Atlantic rekao da bi venezuelska potpredsjednica Delcy Rodriguez, koju je vojska u međuvremenu priznala privremenom predsjednicom, mogla platiti veću cijenu od svrgnutog vođe Nicolasa Madura 'ako ne učini ono što je ispravno'. Američki predsjednik branio je svoju odluku o zarobljavanju Madura silom. 'Znate, obnova i promjena režima ondje, kako god to želite nazvati, bolje je od onoga što imate sada. Ne može biti gore', rekao je Trump za Atlantic. Zaprijetio je ranije i 'drugim valom' vojne operacije ako bude potrebno, ali Marco Rubio je u jednom od brojnih intervjua rekao da će američki pritisak na Venezuelu ostati u obliku embarga na izvoz nafte koji će provoditi brodovi američke mornarice na Karibima.
FOTO: Pogledajte prizore nakon napada Amerikanaca na Venezuelu
