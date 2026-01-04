Naši Portali
Najnovije vijesti
KOMENTIRAO UHIĆENJE MADURA

Putinov jastreb Medvedev: Mogu zamisliti i otmicu kancelara Merza

Autor
Antonio Mandir
04.01.2026.
u 21:41

Medvedev kaže kako su tvrdnje da je svrgnuti venezuelanski čelnik Nicolás Maduro nelegitiman predsjednik neutemeljene

Komentirajući uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je danas da može zamisliti slične otmice drugih šefova država, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza. "Otmica neonacista Merza mogla bi biti izvrstan preokret u ovom karnevalu događaja", rekao je Medvedev, sadašnji zamjenik predsjednika ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, ruskoj novinskoj agenciji TASS. Dodao je da takav scenarij i nije tako nerealan. "Postoje čak i osnove za njegov progon u Njemačkoj, tako da to ne bi bio gubitak, pogotovo jer građani nepotrebno pate", rekao je.

Poznato je da Trumpova administracija stalno kritizira liberalnu njemačku politiku prema migrantima. Mnogi istaknuti Trumpovi ljudi ne kriju da bi na vlasti u Berlinu najradije vidjeli desnu nacional-populističku Alternativu za Njemačku (AfD). I Trump i AfD ne kriju da bi bili sretniji da Europska unija ne postoji. A s tim se slaže i Kremlj.

Medvedev, ruski predsjednik od 2008. do 2012. godine, posljednjih se godina etablirao kao tvrdolinijaš protiv Zapada. Putinov jastreb stalno privlači pozornost verbalnim udarima na Ukrajinu i Zapad.

Medvedev kaže kako su tvrdnje da je svrgnuti venezuelanski čelnik Nicolás Maduro nelegitiman predsjednik neutemeljene. To se posebno odnosi na europske reakcije, za koje je rekao da otkrivaju "dvostruke standarde". Medvedev tu upire prstom u ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Kaže da je iz perspektive nelegitimnosti "svakako bolje ne opuštati se",  jer je Zelenskom odavno istekao mandat.

napad na Venezuelu Dmitrij Medvedev Friedrich Merz Nicolas Maduro

KR
kremenko
21:43 04.01.2026.

Medvedev je pijandura

💋 Barbie
💋 Barbie
22:01 04.01.2026.

Ahahaha...neonacist Merz 😂...prvoklasni ruski humor 👍

BL
Bloomberg
21:49 04.01.2026.

Baš gledam film-Kum, i mislim si da se svjetska politka svela na ponašanje mafije.

VIDEOINTERVJU: ALEJANDRO DUQUE

Ekonomski stručnjak iz Venezuele ekskluzivno za VL: Trump je učinio dobru stvar, ali jedan krivi korak vodi u katastrofu

'Moja je obitelj satima čekala u redovima kako bi kupila osnovne namirnice. Jedan moj kolega sa sveučilišta, s kojim sam studirao ekonomiju, izgubio je posao, zapao u siromaštvo i na kraju umro od gladi jer nije imao novca za hranu. To nisu iznimke, nego dio svakodnevice. Uz to postoje politički zatvorenici, izvansudska pogubljenja i represija o kojima se u Europi vrlo malo zna'

