Komentirajući uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je danas da može zamisliti slične otmice drugih šefova država, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza. "Otmica neonacista Merza mogla bi biti izvrstan preokret u ovom karnevalu događaja", rekao je Medvedev, sadašnji zamjenik predsjednika ruskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, ruskoj novinskoj agenciji TASS. Dodao je da takav scenarij i nije tako nerealan. "Postoje čak i osnove za njegov progon u Njemačkoj, tako da to ne bi bio gubitak, pogotovo jer građani nepotrebno pate", rekao je.

Poznato je da Trumpova administracija stalno kritizira liberalnu njemačku politiku prema migrantima. Mnogi istaknuti Trumpovi ljudi ne kriju da bi na vlasti u Berlinu najradije vidjeli desnu nacional-populističku Alternativu za Njemačku (AfD). I Trump i AfD ne kriju da bi bili sretniji da Europska unija ne postoji. A s tim se slaže i Kremlj.

Medvedev, ruski predsjednik od 2008. do 2012. godine, posljednjih se godina etablirao kao tvrdolinijaš protiv Zapada. Putinov jastreb stalno privlači pozornost verbalnim udarima na Ukrajinu i Zapad.

Medvedev kaže kako su tvrdnje da je svrgnuti venezuelanski čelnik Nicolás Maduro nelegitiman predsjednik neutemeljene. To se posebno odnosi na europske reakcije, za koje je rekao da otkrivaju "dvostruke standarde". Medvedev tu upire prstom u ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Kaže da je iz perspektive nelegitimnosti "svakako bolje ne opuštati se", jer je Zelenskom odavno istekao mandat.