Tjednima im krao mlijeko, a onda su mu odlučili stati na kraj: Čudak je to zaslužio

Zadnji nekoliko tjedana jedna obitelj iz St Ivesa u Engleskoj ostaje bez mlijeka koje im se dostavlja pred kućna vrata svako jutro.

S obzirom na to da imaju kameru na ulaznim vratima, vidjeli su kradljivca koji svako jutro, prije nego se svi probude, krade mlijeko s njihovog praga.

No, umjesto da zovu policiju, najstariji brat, 25-godišnji Damon Hudson odlučio je uzeti stvar u svoje ruke.

Znao je da policija ima pametnijeg posla od traženja kradljivca mlijeka pa se lopovu odlučio sam osvetiti.

Damon Hudson took matters into his own hands when he caught a milk thief outside his home (Picture: BPM) For the last few weeks there has been a problem with a milk thief in St Ives. But instead of wasting police time, IT worker Damon Hudson, 25, decided to get revenge using… pic.twitter.com/ZnsZPG8VkW