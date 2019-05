Fotografirali dvorac u napuštenom selu, no nešto jezivo im je upalo u kadar

Hit na internetu postala je fotografija iz jednog napuštenog španjolskog sela, a koju je snimila 36-godišnjakinja koja je posjetila sela Hormicedo, Castile i León sa svojim dečkom.

Riječ je o selu koje je napušteno još od 1959. godine, no prema fotografiji koju je žena snimila, selo ipak nije toliko pusto.

Naime, u kadar joj je 'upala' sjena nepoznate osobe koja se u trenutku snimanja ondje nije nalazila.

Fotografiju je objavila nećakinja žene koja ju je snimila.

– Rekla mi je da je osjetila čudnu promjenu temperature kada je stigla tamo i to je istina jer je postalo jako hladno u kratkom vremenu. No, nikome nije palo na pamet da je to nešto paranormalno. Također, rekla je da je čula neke stvari. Kao da netko trči brzo kroz grmlje u blizini – ispričala je Mika, prenosi Daily Mail.

Kažu da ne znaju odakle je sjena čovjeka te sumnjaju da je uopće riječ o sjeni jer nikako nije mogla nastati.

Par je mjesto posjetio i drugi puta, no više 'sjene' nije bilo. Dečke žene koja je snimila fotografiju tijekom tog posjeta doživio je 'osjećaj smrzavanja', a kući se vratio s ogrebotinama na prsima i leđima koje nije mogao objasniti.

– Fotografija ih nije previše uznemirila jer ne vjeruju u takve stvari, no znam da su se preplašili kad su vidjeli ogrebotine – ispričala je nećakinja para koji je posjetio selo.