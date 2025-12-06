Naši Portali
RACIONALAN IZBOR

Pitali smo umjetnu inteligenciju koji auto Hrvati najviše vole. Favorit očekivan

Zagreb: Test automobila Škoda Octavia sport line
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
06.12.2025.
u 08:00

Kada se sve zbroji, AI kaže da Hrvati najviše vole automobile koji imaju tri ključne osobine: da nisu preskupi, da se lako održavaju, da su pouzdani i sigurni

Pitali smo umjetnu inteligenciju koji auto Hrvati najviše vole. ChatGPT je na temelju prijašnjih analiza tržišta, navika kupaca, kulture i onog čega se najviše statistički viđa na cestama, dao konačan odgovor koji donosimo u nastakvu: Umjetna inteligencija odmah je izdvojila Škodu kao najpopularniju marku među domaćim vozačima, a model Octavia već godinama je jedan od najprodavanijih automobila u zemlji. "Nije najjeftinija, nije ni najluksuznija, ali je pogodak za sve koji žele auto koji će gutati kilometre bez puno drame, čak 13-14% udjela prodaje novih vozila išla je Škodi" navodi. Veliki gepek, solidna potrošnja, lako održavanje, dostupni dijelovi – sve ono što prosječnom hrvatskom vozaču znači više nego kromirane lajsne.

Odmah iza Škode smjestio se Volkswagen. Od Golfa do T-Crossa, VW je i dalje “provjereni izbor”. "Hrvati vole aute koji izgledaju ozbiljno i ne rade probleme, a VW je već desetljećima sinonim upravo za to" odgovara nam. Umjetna inteligencija je posebno istaknula T-Cross, koji sve češće viđamo po gradovima i oko trgovačkih centara. Među pristupačnijim modelima najčešće iskače Opel Corsa, auto koji se već generacijama vozi po hrvatskim cestama. Corsa je ona vrsta auta koju kupiš jednom, a onda shvatiš da ti zapravo ne treba ništa više.

Što zapravo volimo?

Kada se sve zbroji, AI kaže da Hrvati najviše vole automobile koji imaju tri ključne osobine: da nisu preskupi, da se lako održavaju, da su pouzdani i sigurni. Drugim riječima, racionalan izbor pobjeđuje nad emocijama. Hrvatima je cifra na računu nakon servisa ili popravka važnija od konjskih snaga i luksuza, prema umjetnoj inteligenciji. Ako se trendovi nastave, "Škoda će još dugo držati tron. No rastu i SUV-ovi, električna vozila polako pronalaze svoje mjesto, a mlađa generacija sve više gleda povezanost i tehnologiju, manje na  potrošnju" kaže nam. Jedno je ipak sigurno: na pitanje koji auto Hrvati vole, umjetna inteligencija dala je vrlo jednostavan odgovor - one koji dobro služe, dugo traju i bez problema dođu od točke A do točke B.

auto umjetna inteligencija AI

Kupnja