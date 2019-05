Ljudi diljem svijeta imaju pjegicu na istom mjestu: Imate li je i vi?

Jedna naizgled obična pjegica postala je nešto o čemu pričaju mnogi na društvenim mrežama.

Sve je pokrenula djevojka po imenu Aaryn Whitley koja je na Twitteru objavila fotografiju četiri različite ženske ruke koje imaju nešto zajedničko, a to je pjegica točno na sredini gornje strane zapešća. Nekima se nalazi malo više, nekima niže, no većina žena je posjeduje.

Njezina objava postala je odmah hit na Twitteru te su je komentirale tisuće žena, ali i muškaraca koji su objavili fotografiju svojih pjegica.

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj