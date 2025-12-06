VIDEO Žena prvi put u 15 godina pogledala rodni list i šokirala se: Njezina snimka postala je hit

Grrafička dizajnerica iz Victorije u Australiji Ruby Jade (24), nedavno je detaljnije pregledala svoj rodni list i otkrila nešto neočekivano. Na TikToku, pod korisničkim imenom @motionthiccness, podijelila je svoje iznenađenje. U videu je priznala da dokument nije pogledala "nekih 15 godina", no kada ga je napokon detaljno proučila, uočila je, kako je rekla, "ludu tipografsku grešku". "Prvi put sam primijetila grešku", izjavila je Ruby za Newsweek. "Iznenađena sam što moja mama nije primijetila", ispričala je. Kako bi predočila problem, Ruby je prvo pokazala rodni list svog brata, na kojem je navedena težina od 3,65 kilograma. Zatim je prešla na svoj dokument, pitajući pratitelje: "Želi li netko pogoditi koji je moj?" u kontekstu njezine težine.

@motionthiccness get Jenny Craig on the line I'm finally spilling my secret 💔 YALL I'm using this to say im a freelance graphic designer so <3 shoot me a message if you need branding/websites/print media only a tank like me could create 😁 insta: RubyGraz.design ♬ original sound - Ruby Jade

Ubrzo je otkrila da je, iz potpuno nepoznatih razloga, njezina težina navedena kao nevjerojatnih 2200 kilograma. Za usporedbu, Guinnessov svjetski rekord za najtežu bebu postavljen je u siječnju 1879. godine, kada je Anna Haining Bates rodila dječaka teškog 9,98 kilograma. Budući da Ruby nije bila osobito velika beba, njezina reakcija na grešku bila je predvidljiva: "Bilo mi je smiješno", rekla je. Toliko smiješno da je odlučila podijeliti isječak o ovom otkriću na TikToku.

Video je brzo postao viralan. "Samo sam htjela razgovarati o tome", objasnila je Ruby. "Ovdje objavljujem samo kada želim, pokušavam proširiti svoj posao grafičkog dizajna na TikToku bez ikakvog uspjeha. Nisam baš očekivala da će dobiti više pažnje od mojih drugih videa", napisala je. Korisnici su se brzo uključili u raspravu, dijeleći slične anegdote. Jedan je komentirao: "Moj otac se cijeli život zvao Niall... čak ga je i mama zvala Niall. Dok smo s 50 godina dobivali njegovu prvu putovnicu, saznali smo da mu je zapravo ime Neil i sumnjamo da to ima neke veze s njegovim jakim irskim naglaskom". Drugi je napisao: "U jednom mom važnom dokumentu... navodi se moj datum rođenja 1086. godine. A jedan je dodao: "Stariji sam od svoje mame (datum rođenja joj je pogrešan) na rodnom listu."