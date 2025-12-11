Konkurencija je plaćala medijima da hotelu 'daju jedinicu'. Otmjeni Pera Palace uzvratio je udarac

Potkraj pretprošlog stoljeća Orient Express, najslavniji vlak u povijesti željeznice, svakog je tjedna u srce Istanbula dovozio europske aristokrate, špijune, pisce, trgovce i avanturiste raznih profila. Grad je u to vrijeme bio dovoljno luksuzan, a istodobno i dovoljno egzotičan da bi o njemu kao o nekoj mističnoj, ali itekako poželjnoj destinaciji sanjarili mnogi Europljani koji su živjeli na sjevernom ili zapadnom dijelu Starog kontinenta. Sve je vrvjelo plesnim dvoranama, otmjenim kavanama, mondenim barovima, mnogi su se poslovi dogovarali uz kavu i konjak, u gradu se baš očela provoditi elektrifikacija – u staroj gradskoj četvrti Pera postavljene su prve svjetiljke na struju. U toj se atmosferi 1892. godine otvorio Pera Palace – hotel koji je u to doba među ugostiteljskim objektima bio nešto slično onome što će Titanic među brodovima postati dva desetljeća poslije.