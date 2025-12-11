Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
povijesna poslastica

Konkurencija je plaćala medijima da hotelu 'daju jedinicu'. Otmjeni Pera Palace uzvratio je udarac

storyeditor/2025-12-04/PeraPalace-velika.jpg
Pera Palace Hotel
Autor
Elvis Sprečić
11.12.2025.
u 18:54

Pera Palace bio je prvi hotel na istočnom Sredozemlju s električnom rasvjetom, centralnim grijanjem i hladnjacima koji su među lokalnim stanovništvom, ali i gostima, izazivali pravo oduševljenje

Potkraj pretprošlog stoljeća Orient Express, najslavniji vlak u povijesti željeznice, svakog je tjedna u srce Istanbula dovozio europske aristokrate, špijune, pisce, trgovce i avanturiste raznih profila. Grad je u to vrijeme bio dovoljno luksuzan, a istodobno i dovoljno egzotičan da bi o njemu kao o nekoj mističnoj, ali itekako poželjnoj destinaciji sanjarili mnogi Europljani koji su živjeli na sjevernom ili zapadnom dijelu Starog kontinenta. Sve je vrvjelo plesnim dvoranama, otmjenim kavanama, mondenim barovima, mnogi su se poslovi dogovarali uz kavu i konjak, u gradu se baš očela provoditi elektrifikacija – u staroj gradskoj četvrti Pera postavljene su prve svjetiljke na struju. U toj se atmosferi 1892. godine otvorio Pera Palace – hotel koji je u to doba među ugostiteljskim objektima bio nešto slično onome što će Titanic među brodovima postati dva desetljeća poslije.

Ključne riječi
povijest recenzije hotel povijesna poslastica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!