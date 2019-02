Tijelo mrtve sestre držala je u zamrzivaču u zaleđenoj vodi i prekrila ga hranom

Na mjesnom groblju u Palovcu sutra u 15 sati bit će pokopani ostaci Jasmine Dominić (23), čije je tijelo prošle subote pronađeno u zamrzivaču. To znači da je obavljena identifikacija tijela i utvrđen identitet, a to se nije moglo prije nego što se tijelo odmrzne i prođe obdukciju koja je obavljena na Odjelu patologije Županijske bolnice Čakovec od 10 do 12.30 sati.

Očekivalo se da će njezina sestra Smiljana Srnec (45), osumnjičena da ju je ubila i tijelo sakrila u zamrzivač u obiteljskoj kući prije 18 ili 19 godina, biti odmah dovedena na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, a potom i pred suca istrage Županijskog suda, no u ŽDO-u su odlučili pričekati i nalaze obdukcije, poštujući zakonom propisani rok. A taj rok istječe sutra u 10 sati, nakon što joj je pritvor produljen za dodatnih 36 sati.

Majka prijavila nestanak

– Obdukcija je obavljena i čekamo da nam stigne nalaz tijekom današnjeg dana. U srijedu ujutro trebala bi biti ispitana – rekao nam je oko 16 sati glasnogovornik ŽDO-a Darko Galić. Smiljana je uhićena i privedena u prostorije Policijske uprave međimurske u Čakovcu u subotu navečer oko 22 sata. Obdukcija se odgađala iz dana u dan jer se čekalo da se tijelo odmrzne nakon što je, kako se pretpostavlja, 18 ili 19 godina bilo u zamrzivaču obiteljske kuće u Palovcu.

Tijelo je pronađeno u zgrčenom položaju fetusa, savijenih koljena i pognute glave, a u bolnicu je dopremljeno u zamrzivaču marke Končar u kojem je i pronađeno. Na glavi je navodno bila sasušena krv, što bi upućivalo na ozljedu glave. Neslužbeno smo doznali da je uzrok smrti puknuće lubanje nakon više udaraca nepoznatim predmetom. Kako policija ne daje informacije, u selu se iz dana u dan pojavljuju nove verzije o tome tko je pronašao tijelo, tko je zvao Hitnu pomoć, u kakvom je položaju tijelo bilo... Tijelo je, po svemu sudeći, otkriveno tijekom preuređivanja kuće.

Prema pričanju poznanika obitelji, bilo je položeno na dnu zamrzivača i prekriveno vodom koja se zamrznula, a iznad sloja leda je bilo poslagano meso i druga hrana, pa ga je bilo teško otkriti. Prema pričanju mještana, Smiljani je navodno pozlilo i sama je pozvala Hitnu pomoć, što bi objasnilo zašto je PU međimurska zaprimila dojavu od Zavoda za hitnu medicinu da je u Palovcu u Novoj ulici u kući pronađen leš nepoznate osobe, no izglednije je da su sve pokrenuli najstarija kći i njezin zaručnik koji su nakon pronalaska tijela otrčali susjedima i zamolili da nazovu 112. Puno je još nelogičnosti koje treba razjasniti.

U PU međimurskoj od danas više ne daju izjave o tom slučaju i upućuju novinare na Županijsko državno odvjetništvo, čiji je glasnogovornik potvrdio da je zatraženo izuzeće branitelja Davorina Zlatareka, a osumnjičenoj je dodijeljen drugi branitelj po službenoj dužnosti. Zlatarek je, kako smo pisali, na vlastiti zahtjev potkraj 2013. razriješen dužnosti općinskog državnog odvjetnika u Čakovcu. Kako je policija nakon što je u kolovozu 2005. prijavljen Jasminin nestanak radila na tom slučaju u suradnji s Državnim odvjetništvom, zatraženo je da se Zlatarek izuzme, što nam je i on sam potvrdio.

Novi je Smiljanin odvjetnik Krešimir Golubić. Hoće li se Smiljana braniti šutnjom, doznat će se sutra. Na ispitivanje bi trebala biti dovedena i majka Katarina Dominić koja je doputovala iz inozemstva. Posljednjih godina radi u Njemačkoj, a prije toga u Austriji. Ona je i prijavila nestanak kćeri u kolovozu 2005. godine. Iz sata u sat stižu novi detalji o osumnjičenoj.

Večernji list je u travnju 2014. godine pisao da je mještanka Palovca prijavila policiji da su je na poljskom putu napala trojica nepoznatih razbojnika i opljačkala. Rekla je da su joj uzeli 500 eura i naušnice. Prema neslužbenim podacima, riječ je upravo o Smiljani koja je, kako se pokazalo tjedan dana poslije, izmislila tu pljačku. Potrošila je novac kojim je trebala platiti režije i lažiranom pljačkom pokušala to opravdati. Policija je protiv nje podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetniku u Čakovcu zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela.

Nema službenog priznanja

Mještani tvrde da su je viđali i u kladionicama i automat-klubovima. Smiljana Srnec je, prema pisanju nekih medija, priznala ubojstvo tijekom policijskog ispitivanja u Čakovcu, no to nije učinila u nazočnosti odvjetnika, pa taj iskaz ne može biti dokaz na sudu. U policiji su rekli da nemaju takve informacije, a Smiljanin suprug je priznanje zločina opovrgnuo. Smiljana ima tri kćeri, najstarija ima 23 godine, koliko je imala i njezina teta kad je nestala. Najmlađa kći ide u treći razred osnovne škole, a srednja je srednjoškolka.