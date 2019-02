Tko je Smiljana Srnec. Glumila je da joj nestala sestra dolazi u posjete

Je li, osim Smiljane Srnec (45), još netko od članova njezine obitelji znao da u zamrzivaču u hodniku godinama leži tijelo njezine tri godine mlađe sestre Jasmine, jedno je od ključnih pitanja koja će trebati razriješiti u jednom od najčudnijih kriminalističkih slučajeva u povijesti Hrvatske.

Tijelo našla kći ili zaručnik

– Bio sam sad na policiji i Smiljana nije priznala. Takva je sad situacija. Informacije koje su objavljivane su, kao i dosad, lažne. Tako se i pisalo da je tijelo pronađeno jer je isključena struja i da je nešto smrdjelo - rekao nam je oko 17.30 sati Ivica Srnec, Smiljanin suprug. Rekao je da je tijelo pronađeno u zamrzivaču prilikom preuređivanja prostorije i da je i Smiljana sudjelovala u tim radovima.

– Nije istina da je tijelo nađeno kad je nije bilo doma. Ona je bila doma. Biste li vi otvarali to da ste znali što je unutra? Šok je za sve nas. Ima dosta nelogičnosti. Mogućnosti su velike, svakakve - kazao je suprug koji je odbio reći tko je točno pronašao tijelo.

– Morate pitati policiju. Ne smijem ništa reći - rekao je. Na pitanje smatra li da Smiljana nije počinila zločin za koji ju se tereti, odgovorio je: “Pa naravno, ja sam joj suprug”. Upitali smo ga i je li on ikad otvarao zamrzivač. - Završit ćemo ovaj razgovor, može? Nemojte se ljutiti - rekao je.

Bit će važno čuti što će o svemu reći Katarina Dominić, majka sestara, koja živi i radi u Njemačkoj, a u Palovec, prema riječima susjeda, rijetko dolazi.

– Nemam vam što reći, znam koliko i vi. Za sve nas ovo je veliki šok, čitamo ono što kažu u policiji i čekamo nalaze obdukcije. Ja sam srčani bolesnik, imao sam prije mjesec dana srčani udar, moram mirovati, a vidite što nas je sad snašlo, kakav stres proživljavamo. Moja je supruga nazvala Hitnu pomoć kad je pronađeno tijelo, ja nisam mogao jer mi je tlak skočio na 200 – kazao nam je Katarinin brat koji živi nedaleko od kuće u kojoj je pronađeno tijelo.

Prema pričanju poznanika obitelji, tijelo Jasmine Dominić je bilo položeno na dnu zamrzivača i prekriveno vodom koja se zamrznula, a iznad sloja leda je bilo poslagano meso i druga hrana, pa ga je bilo teško otkriti. Tijelo je otkriveno tijekom preuređivanja kuće.

- Smiljani je navodno pozlilo i pozvala je sama Hitnu pomoć. Možda je samo htjela skrenuti pozornost - kaže mještanka Palovca. Ukoliko je to točno, to bi objasnilo zašto je Zavod za hitnu medicinu obavijestio policiju o pronađenom tijelu. - Policijska uprava međimurska je u subotu iza 12 sati zaprimila dojavu Zavoda za hitnu medicinu da je u Palovcu u Novoj ulici u kući pronađen leš nepoznate osobe - rekao je glasnogovornik PU međimurske Nenad Risek. Puno je još nelogičnosti koje treba razjasniti.

Glasnogovornik PU međimurske Nenad Risek istaknuo je da je nakon prijave nestanka 23-godišnje Jasmine Dominić 2005. policija poduzela niz operativnih mjera i radnji, uključujući i pregled kuće te njezine okolice.

– Bili smo fokusirani više prema van, prema informacijama koje smo dobivali, čak i na neka okolna mjesta. No, tada nismo imali informacije da bi se moglo dogoditi u kući. Ne postoje pravila, ali u tom trenutku nismo imali takve informacije – odgovorio je na pitanje je li policija pretraživala kuću i dodao da su ih “dosta odvlačili na drugu stranu tijekom istrage”, da ih je “više članova obitelji” uvjeravalo da je ona otišla nekamo u inozemstvo, na brod i da su bili u kontaktu s njom. Majka je prijavila nestanak 2005. Surađivali su s DORH-om. Provedena su i poligrafska ispitivanja koja su ih “odagnala od te sumnje”, što znači da su svi ispitani prošli na “detektoru laži”. Nije poznato je li tijelo sve vrijeme, gotovo 19 godina, bilo u zamrzivaču ili je bilo premještano. Neslužbeno, to je bio zaručnik najstarije Smiljanine kćeri, no spominje se i mogućnost da je tijelo ipak pronašla jedna od kćeri, vjerojatno najstarija koja ima 23 godine. Mještani su i dalje u šoku i prisjećaju se detalja.

– Smiljana je kao srednjoškolka došla na praksu u OŠ Mala Subotica jer je pohađala Srednjoškolski centar Čakovec. Nije odmah donijela papire, a kad su iz škole zvali u Čakovec pitati za te papire, ispostavilo se da su je izbacili iz srednje škole. Obitelj navodno to uopće nije znala jer nije nikome rekla da je izbačena i da ne ide na nastavu – kaže mještanka. Policija istražuje jesu li i neki članovi obitelji sudjelovali u prikrivanju kaznenog djela, no zasad se sumnja samo na jednu osobu, Jasmininu sestru, koja u kući živi s tri kćeri i suprugom Ivicom Srnecom, koji je također bio ispitan pa pušten.

Voljela je govoriti o sebi

U vrijeme za koje pretpostavlja da je ubojstvo počinjeno, 2000. ili 2001., Smiljana navodno još nije bila u vezi sa sadašnjim suprugom. Policija je u kontaktu i s majkom, no nije rečeno je li i ona već ispitana. U selu kažu da je Smiljana u društvu znala biti dominantna.

– Voljela je govoriti o sebi. Vidim da neki govore da je bila čudna. Meni nije. Žao mi je njezine djece koja idu još u školu i kakve će posljedice imati – kaže mještanka. Kako se govori, jednom je k susjedima došla da bi posudila pokrivače jer je tvrdila da dolazi Jasmina s dečkom iz Zagreba. Idući ih je dan vratila i rekla da su Jasmina i dečko samo prespavali te da su se odmah vratili u Zagreb. Odvjetnik koji zastupa Smiljanu Srnec rekao je da se ona dobro osjeća.

– Jedino što mogu reći kao branitelj jest da je Državno odvjetništvo tražilo moje izuzeće kao branitelja jer sam nekad postupao kao državni odvjetnik. O tome će odluka biti vrlo brzo donesena – rekao nam je odvjetnik Zlatarek. Odvjetnik kaže da nije priznala ubojstvo tijekom ispitivanja.

Večernji list je u travnju 2014. godine pisao da je mještanka Palovca prijavila policiji da su je na poljskom putu napala trojica nepoznatih razbojnika i opljačkala. Rekla je da su joj uzeli 500 eura i naušnice. Prema neslužbenim podacima 24sata, riječ je upravo o Smiljani Dominić koja je, kako se pokazalo tjedan dana kasnije, izmislila tu pljačku. Potrošila je novac kojim je trebala platiti režije i lažiranom pljačkom pokušala to opravdati. Policija je protiv nje podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetniku u Čakovcu zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela. Mještani su je viđali i u kladionicama i automat-klubovima.