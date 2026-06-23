Trump: Iran je pristao na nulearne inspekcije beskonačno. Da nije, ne bi bilo pregovora

Američki predsjednik Donald Trump inzistirao je u utorak na tome da je Iran pristao dugoročno dopustiti nuklearne inspekcije, unatoč izjavama iranskih vlasti da to nisu učinile. "Iran je u cijelosti i potpuno pristao na nuklearne inspekcije najviše razine tijekom duljeg razdoblja (beskonačno!!!)", napisao je u objavi na društvenim mrežama. "Ovo će osigurati 'nuklearnu iskrenost'.

Da se nisu složili s tim, ne bi bilo daljnjih pregovora!", napisao je. Iran je opovrgnuo da je počeo pregovore o svojem nuklearnom programu ili da su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju natrag u zemlju. Trump je također rekao da će Sjedinjene Države ostaviti brodove u Hormuškom tjesnacu u slučaju da bude potrebno ponovno uvesti blokadu iranskih luka, što je, kako je rekao, "u ovom trenutku vrlo malo vjerojatno".

Dodao je da je u ponedjeljak kroz Hormuški tjesnac prošlo 19 milijuna barela nafte. Sjedinjene Države su od ponedjeljka na 60 dana ukinule sankcije Iranu nakon prvih pregovora u okviru mirovnog sporazuma koji je u nastajanju. Trump je u utorak rekao da će sredstva koja američko ministarstvo financija oslobađa biti deponirana na računu pod američkom kontrolom te da će se koristiti isključivo za kupnju hrane i medicinskih potrepština iz Sjedinjenih Država, uključujući kukuruz, pšenicu i soju. "To su stvari koje su Iranu očajnički potrebne. Ovo je humanitarna kriza i smatram da je potrebno pomoći, SADA, prije nego što bude prekasno", napisao je Trump.